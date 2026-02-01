طلب رسمي بحظر النشر في قضية الفنان محمود حجازي وزوجته

تقدّم شعبان سعيد، المحامي بالنقض ووكيل الفنان محمود حجازي، بطلب رسمي إلى جهات التحقيق المختصة، يطالب فيه بحظر النشر في القضية رقم 11955 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمتعلقة بالخلافات الزوجية بين الفنان وزوجته رنا عبد الستار، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل طلب حظر النشر في القضية

وأوضح المحامي في طلبه أن القضية ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أول أكتوبر، مؤكدًا أن تداول تفاصيلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ألحق أضرارًا بالغة بموكله، خاصة في ظل استغلال شهرته الفنية.

وأشار إلى أن حظر النشر يأتي حفاظًا على سرية التحقيقات، ومنع التأثير على مجريات العدالة أو توجيه الرأي العام قبل صدور قرار قضائي نهائي.

خلفية الواقعة بين محمود حجازي وزوجته

وبحسب ما جاء في الطلب، كانت زوجة الفنان محمود حجازي قد حررت بلاغًا رسميًا بقسم شرطة أول أكتوبر بتاريخ 18 نوفمبر 2025، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب، على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين.

تحرك النيابة العامة والتحقيقات الجارية

باشرت نيابة أول أكتوبر التحقيق في الواقعة يوم 22 يناير 2026، وذلك عقب انتشار تفاصيل البلاغ على نطاق واسع في وسائل الإعلام، وهو ما دفع دفاع الفنان إلى التقدم بطلب منع النشر لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد الدفاع أن القضية لا تزال منظورة، ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي، مطالبًا بعدم تداول أي معلومات قد تؤثر على سير العدالة.

اتهام زوجة محمود حجازي بالتعدي عليها

وفي وقت سابق، اتهمت رنا عبد الستار، زوجة الفنان محمود حجازي، زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسحل داخل مسكنهما بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة، مشيرة إلى إصابتها بكدمات متفرقة.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات اللازمة، والتي شملت سماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.