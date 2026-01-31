تعرف على شخصية حسني شتا في مسلسل «سوا سوا» رمضان 2026

يستعد الفنان حسني شتا لخوض تجربة درامية جديدة وقوية في مسلسل «سوا سوا» بالتعاون مع الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي، والمنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026 .

وظهر حسني شتا في صور حصرية من كواليس العمل بإطلالة مختلفة تعكس طبيعة الشخصية، مؤكدا على قدرته العالية على التقمص وتقديم شخصية مركبة تجمع بين الطموح، القوة، الذكاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

شخصية أمير الرفاعي

ويقوم حسني شتا بدور شخص يُدعى أمير الرفاعي ، إذ أنه يعد طرفا ثالثا في قصة الحب بين أحمد مالك وهدى المفتي

ويجسد حسني شتا شخصية أمير الرفاعي الذي ينافس أحمد مالك على قلب "أحلام" التي تقوم بدوره (هدى المفتي) حيث يدخل في مواجهات ومشاجرات بسبب الفروق الطبقية، رافضاً تفضيلها لشخص أقل منه ماديًا ومن المقرر أن تتوالى الأحداث حول ذلك النوع من الإطار، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

تفاصيل برومو مسلسل سوا سوا

ولكن يواجه الثنائي العديد من الأزمات من أجل زواجهما، وتظهر هدى المفتي وهي تعيش على وعده وحلمهما في الزواج، حيث تقول "قالي بعد الجواز هريحك خالص يا أحلام .. ولا شغلة ولا مشغلة .. وأصرف عليكي من جنيه لـ عشرة آلاف".

مسلسل سوا سوا أحد أكثر الأعمال الدرامية انتظاراً في موسم رمضان 2026، حيث يجمع بين الثنائي المفضل لدى جيل الشباب أحمد مالك وهدى المفتي في تعاون جديد يعزز الكيمياء الفنية الخاصة بينهما.

طرح بوستر مسلسل سوا سوا

وكانت قد طرحت شركة صباح إخوان البوستر الرسمي لمسلسل سوا سوا، منذ ساعات قليلة، وتصدر البوستر بطلي العمل أحمد مالك وهدى المفتي، حيث ظهر مالك بملابس رياضية، بينما ظهرت المفتي بالحجاب، في لقطة تجمعهما وتوحي بطبيعة العلاقة الإنسانية التي تشكل محورًا رئيسيًا في أحداث العمل.

أبطال مسلسل سوا سوا

مسلسل سوا سوا، يدور في إطار اجتماعي إنساني، يعيش خلاله مالك وهدى قصة حب، والعمل مكون من 15 حلقة، ويشاركهما في بطولته حسني شتا ،نهى عابدين، أحمد عبدالحميد، شريف دسوقي، خالد كمال، عبدالعزيز مخيون، خالد كمال، محمود السراج، وغيرهم من النجوم، والمسلسل تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج صباح إخوان للمنتج صادق الصباح والمنتج أنور الصباح.

أخر أعمال حسني شتا

يعد مسلسل المداح 5، المكون من 30 حلقة هو أخر أعمال الفنان حسني شتا، حيث شارك مع العديد من النجوم على رأسهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير ، محسن محي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.