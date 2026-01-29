بعد طوفان وقلبي.. نغم صالح تطلق أغنية "كباريه" على طريقة الإلكترو شعبي

نغم صالح تفتتح إصدارات 2026 أغنية "كباريه"



نغم صالح تخوض مغامرة الإلكترو شعبي لأول مرة في أغنية "كباريه"

إطلاق أغنية "كباريه"

أطلقت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كباريه"، بشكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أول إصدارات نغم صالح في 2026

وتفتتح نغم صالح أولى إصداراتها الغنائية خلال عام 2026، في خطوة جديدة تشهد خوضها تجربة الغناء بأسلوب الإلكترو شعبي للمرة الأولى في مشوارها الفني.

تعاون جديد مع إبراكسوفيا وخالد برجونا

وتحمل أغنية كباريه ثاني تعاون يجمع نغم صالح بالموزع الموسيقي إبراكسوفيا، بعد أغنية سجن الروح التي طُرحت نهاية العام الماضي ضمن ختام إصدارات ألبومها الأول "شلق"، كما تعد استمرارا لمشروعها الموسيقي مع المنتج والمخرج خالد برجونا.

مسار موسيقي متنوع ونجاح سابق

وتأتي الأغنية ضمن المسار الغنائي الذي تسلكه نغم صالح في مشروعها المنفرد، والذي تميز بتنوعه الموسيقي وقدرتها على المزج بين الطرب والأنماط الموسيقية الحديثة، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "طوفان"، والتي تجاوزت حاجز التسعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

مزيج الإيقاعات الإلكترونية والشعبية

وتمزج نغم خلال كباريه بين الإيقاعات الإلكترونية والطابع الشعبي، وتعكس حالة تعتمد على تحويل المشاعر الثقيلة والحزن إلى طاقة وحركة.

ارتباط العمل بإصدار "قلبي"

ويعقب العمل آخر إصدارات نغم خلال تعاونها مع موزع ومغني المهرجانات وزة منتصر في أغنية "قلبي".