بعد تصدرها التريند.. تفاصيل زفاف الفنانة دعاء رجب ومعلومات عنها

بعد تصدرها التريند بزفافها.. دعاء رجب تخطف الأنظار من جديد

بعد تصدر اسم الفنانة دعاء رجب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقاطع وصور من حفل زفافها، عادت الفنانة الشابة لتتصدر المشهد الفني والإعلامي، ليس فقط بسبب حفل زفافها، ولكن أيضًا بسبب مسيرتها الفنية المتنوعة التي جعلتها واحدة من الوجوه المألوفة لدى الجمهور، ويرصد الموجز التفاصيل.

واحتفلت دعاء رجب بزفافها على المنتج الفني محمود العراقي، داخل أحد الفنادق الكبرى، في أجواء اتسمت بالدفء والبساطة والخصوصية، وسط حضور محدود اقتصر على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وخارجه.

لقطة رقص عفوية تشعل السوشيال ميديا

وشهد حفل الزفاف لحظة لافتة خطفت اهتمام الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبادل العروسان وصلة رقص عفوية عكست حالة الانسجام والسعادة التي تجمعهما في بداية مشوارهما الزوجي. وسرعان ما انتشر الفيديو على مختلف المنصات، ليصبح أحد أسباب تصدر دعاء رجب التريند.

نشأة فنية وبداية غير متوقعة

وُلدت الفنانة دعاء رجب عام 1990 بالقاهرة، ونشأت داخل أسرة فنية؛ فوالدها يمارس التمثيل كهواية، ووالدتها رسامة، بينما يعمل شقيقها مصورًا، وشقيقتها مهندسة ديكور، ورغم هذا المناخ الفني، لم تكن دعاء تميل إلى التمثيل في طفولتها، الأمر الذي أثار قلق والدتها في بداياتها.

وتخرجت دعاء رجب في كلية التجارة، قبل أن تبدأ خطواتها الأولى في عالم الفن من خلال المسرح الجامعي، حيث استمرت في العمل المسرحي لمدة 6 سنوات متواصلة، مؤكدة أن تلك التجربة كان لها تأثير كبير على نضجها الفني وأدائها أمام الكاميرا.

الانطلاقة الحقيقية في الدراما

جاءت الانطلاقة الفنية الحقيقية لدعاء رجب عام 2010، عندما شاهدها المخرج محمد النقلي على خشبة المسرح، ليختارها للمشاركة في مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة»، وهو العمل الذي فتح لها أبواب الدراما التلفزيونية.

وبعدها لفت أداؤها أنظار عدد من المخرجين والمنتجين، من بينهم أحمد صقر والمنتج محمود شميس، اللذان رشحاها للمشاركة في مسلسل «كيد النسا»، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الانتشار.

أعمال بارزة ومحطات فارقة

شاركت دعاء رجب في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها: «كيد النسا»، «خطوط حمراء»، «الشك»، «صاحبة السعادة»، «دكتور أمراض نسا»، «يوميات زوجة مفروسة»، «البيت الكبير»، «قوت القلوب»، «اللعبة»، و«معالي ماما».

ويُعد عام 2016 محطة فارقة في مشوارها، إذ شاركت خلاله في أربعة أعمال دفعة واحدة، كما واجهت في نفس العام أزمة صحية دفعتها لاتخاذ قرار فقدان الوزن وإجراء عملية جراحية، وهو ما أثر لاحقًا على شكلها الفني ومسيرتها المهنية.

أزمة صحية غيرت مسار حياتها

مرت دعاء رجب بأزمة صحية أثرت على قدرتها على الحركة، ما دفعها لفقدان الوزن، مؤكدة أن هذه الخطوة ساعدتها على تحسين حالتها الصحية وزيادة فرصها الفنية، رغم أن بعض الجمهور لم يعد يتعرف عليها بسهولة بعد التغيير الكبير في ملامحها.

ارتباط وزواج بعد قصة حب

وفي أبريل 2025، أعلنت دعاء رجب خطبتها على المنتج محمود العراقي، قبل أن تحتفل بزفافها خلال الأيام الماضية، لتدخل مرحلة جديدة في حياتها الشخصية، تزامنًا مع استمرار حضورها الفني.

دعاء رجب.. فنانة تتصدر التريند وتواصل التألق

بعد تصدرها التريند، تؤكد دعاء رجب أنها ما زالت تسعى لتقديم أدوار مختلفة ومؤثرة، مع حرصها على التواصل الدائم مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبقى واحدة من الفنانات اللاتي يحافظن على حضورهن الفني والإنساني في آنٍ واحد.