البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي" لـ أحمد العوضي رمضان 2026

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل «علي كلاي»، ليتصدر المشهد الرمضاني ويضع العمل مباشرة في قلب اهتمامات الجمهور، مع إشارات واضحة إلى التشويق والصراعات الدرامية التي يحملها المسلسل، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل البوستر وأجواء الصراع الدرامي

وجاء البوستر مشحونًا بالقوة والبعد البصري، حيث ظهرت دُرّة بإطلالة شعبية متكاملة تتماشى مع شخصية «ميادة الديناري» التي تؤديها، بينما احتل أحمد العوضي مركز الصورة بشكل محوري يعكس تعقيد الصراعات التي يخوضها، مع حضور عدد من نجوم العمل الآخرين في الخلفية، ما أبرز تنوع الشخصيات وتشابك الأحداث.

توازن بين الأكشن والدراما الإنسانية

وأبرز البوستر التوازن بين الأكشن والدراما الإنسانية، مع إيحاءات واضحة لصراعات الشخصيات والعلاقات الاجتماعية المعقدة، ما جعل الصورة البصرية تتحوّل إلى منصة لجذب تفاعل الجمهور على مواقع التواصل وزيادة الترقّب قبل العرض.

دُرّة في تجربة تمثيلية مختلفة

وتجسد دُرّة شخصية «ميادة الديناري» بملامح جديدة ومختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة، في تجربة تمثيلية تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية، وتضع شخصيتها في قلب الأحداث، ما رفع سقف التوقعات حول الدور ومسارها داخل العمل.

مسلسل علي كلاي

قصة مسلسل «علي كلاي»

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في 30 حلقة، حول ملاكم يشق طريقه داخل عالم الحلبة، قبل أن تتحول معاركه الرياضية إلى صراعات معقدة مع الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية، في عمل يمزج بين الأكشن والدراما الإنسانية.

أبطال وصنّاع مسلسل «علي كلاي»

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة نخبة من النجوم، بينهم محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، ما يضمن تجربة درامية متكاملة تشد المشاهدين من الحلقة الأولى حتى الأخيرة.