بعد نجاح "مهري حياة ومردودة".. رنا سماحة تطرح ثالث أغاني ألبومها

رنا سماحة.. بعد نجاح «مهري حياة» و«مردودة»

طرحت الفنانة رنا سماحة ثالث أغانيات ألبومها "مهري حياة" وهي أغنية "مش أصول"، في تعاون يجمعها بعدد من صناع الموسيقى، والأغنية من كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، وتوزيع موسيقي مؤمن ياسر، جيتار محمد مغربي، تشيللو أحمد حسام، بينما تولى ماهر صلاح مهمة الميكس والماستر، مع رؤية فنية لمعتز رضا، إخراج جريزمان، وإنتاج معتز رضا، وتوزيع كيوب ميوزك، ويرصد الموجز التفاصيل.

فكرة الأغنية

وتدور فكرة الأغنية حول الغياب المفاجئ في العلاقات، وما يتركه من تساؤلات وحالة حيرة وعتاب، في إطار عاطفي بسيط وقريب من الواقع.

ميني ألبوم «مهري حياة»

وتأتي الأغنية ضمن ميني ألبوم "مهري حياة"، للفنانة رنا سماحة والذي طرحته رنا مؤخرًا ويضم ست أغنيات متنوعة هي: "مهري حياة"، "مردودة"، "مختار حبه"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

تعاونات رنا سماحة في الألبوم

وتعاونت رنا سماحة في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم محمود سليم الذي كتب أكثر من أغنية ضمن الألبوم، منها أغنية "مهري حياة" ألحان محمود صلاح، توزيع محمد بدر، و"هختار حبه" ألحان جابر جمال، توزيع تيام طارق، إضافة إلى أغنية "مش أصول" ألحان مؤمن عمارة، توزيع مؤمن ياسر.