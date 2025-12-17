أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة: جدل واسع حول مستقبل النجم المصري

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الإنجليزية، عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها إدارة نادي ليفربول، معتبرًا أنه جرى استخدامه كـ«كبش فداء» لتبرير تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية. هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث فجّرت موجة انتقادات حادة من أساطير النادي، على رأسهم جرايم سونيس وجيمي كاراجر.

جرايم سونيس: محمد صلاح تصرف بجنون

وجّه جرايم سونيس، أسطورة ليفربول ولاعبه السابق، انتقادات لاذعة لمحمد صلاح، معتبرًا أن النجم المصري أخطأ تمامًا في الطريقة التي تعامل بها مع الأزمة. وقال سونيس، في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»، إن صلاح تصرّف بجنون وجعل القضية تدور حوله شخصيًا، رغم أنه ليس المسؤول الوحيد عن تراجع مستوى الفريق.

وأكد سونيس أن محمد صلاح يُعد واحدًا من أعظم لاعبي ليفربول عبر تاريخه، مشيرًا إلى عدد المباريات التي حسمها بفضل أهدافه وصناعته للفرص، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أرقامه هذا الموسم لا ترقى لما قدمه في السنوات الماضية.

تراجع الأرقام وأداء بدون كرة

وأوضح سونيس أن المدرب الهولندي آرني سلوت يرى أن صلاح لا يقدم أفضل ما لديه عندما لا تكون الكرة بحوزته، وهو أمر كان يعوضه سابقًا بتسجيل الأهداف وصناعتها، إلا أن ذلك لم يحدث هذا الموسم بنفس القوة، وأضاف أن استبعاد صلاح من بعض المباريات لا يعني على الإطلاق فقدان المدرب السيطرة على غرفة الملابس.

لا تمرد داخل ليفربول

نفى جرايم سونيس وجود أي تمرد داخل صفوف ليفربول، مؤكدًا أن المدرب تصرف كما يفعل أي مدير فني في مثل هذه الظروف الصعبة. وأشار إلى أن كرة القدم لا تعترف بالماضي، مهما كان عظيمًا، بل بما يقدمه اللاعب في الحاضر والمستقبل.

وأضاف أن محمد صلاح سيظل اسمًا خالدًا في تاريخ النادي، وسيكون ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ ليفربول، لكنه شدد على أن الاستمرارية في القمة تتطلب العطاء المتجدد.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

واختتم سونيس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يعتقد أن ما شاهده الجمهور هو الظهور الأخير لمحمد صلاح بقميص ليفربول، متوقعًا عودته بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مستقبل اللاعب مع النادي لا يزال غير محسوم.

كاراجر يحذر: صلاح سيندم إذا رحل

من جانبه، أثار جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الآخر، الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول احتمالية انتقاله إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كاراجر، في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»، إن رحيل صلاح في يناير قد يكون قرارًا قاسيًا نفسيًا، لا سيما إذا واصل ليفربول مشواره القوي في البطولات المحلية والقارية. وتساءل: كيف سيكون شعور صلاح إذا شاهد ليفربول يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وهو يلعب في الدوري السعودي؟

علاقة خاصة مع الجماهير والطموح بالألقاب

وأكد كاراجر أن محمد صلاح يرتبط بعلاقة استثنائية مع جماهير ليفربول، وأن الطموح بالمنافسة على البطولات الكبرى قد يكون عاملًا حاسمًا في قراره النهائي بشأن مستقبله. وأوضح أن البقاء في نادٍ بحجم ليفربول يمنح اللاعب فرصة دائمة لكتابة التاريخ، وهو ما قد يدفع صلاح لإعادة التفكير قبل اتخاذ أي خطوة مصيرية.

مستقبل مفتوح أمام كل الاحتمالات

في ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين استمرار محتمل يعيد فيه بريقه داخل «أنفيلد»، أو رحيل قد يغيّر مسار مسيرته الكروية، وسط ترقب كبير من الجماهير ووسائل الإعلام العالمية.