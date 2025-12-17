أسرة نيفين مندور تكشف حقيقة وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية وتنفي الشائعات

تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة نيفين مندور

كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة بشأن ملابسات وفاتها داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، عقب اندلاع حريق مفاجئ أسفر عن رحيلها، مؤكدة أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شائعات لا يمت للحقيقة بصلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضحت الأسرة أن الواقعة كانت حادثًا عرضيًا دون وجود أي شبهة جنائية، نافية تمامًا ما أُثير حول وجود خلافات أسرية أو نزاعات زوجية قد تكون وراء الحادث.

الحالة الصحية منعت الراحلة من النجاة

أكدت الأسرة أن الفنانة الراحلة كانت تمر خلال الفترة الأخيرة بحالة صحية حرجة، حيث خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة كبيرة في الحركة.

وأضافت أن هذه الظروف الصحية حالت دون قدرتها على الخروج السريع من الشقة أو التعامل مع الحريق في لحظاته الأولى، الأمر الذي أدى إلى وفاتها داخل مسكنها قبل وصول فرق الإنقاذ.

نفي قاطع للخلافات الزوجية وشبهات الميراث

وشددت أسرة نيفين مندور على عدم وجود أي خلافات زوجية بين الراحلة وزوجها، مؤكدة أن علاقتهما كانت مستقرة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل.

كما نفت الأسرة بشكل قاطع ما تردد عن نزاعات على الميراث، ووصفت هذه الأقاويل بأنها “مغلوطة تمامًا ولا أساس لها من الصحة”، مطالبة بتحري الدقة واحترام مشاعر الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

شهادة مقربين تؤكد حسن السيرة

من جانبه، أوضح أحد أقارب زوج الفنانة الراحلة، والذي يعمل معه بإحدى الورش بمنطقة الحضرة، أن زوج نيفين مندور رجل أعمال معروف بحسن سمعته وارتباطه الشديد بزوجته.

وأشار إلى أنه عقب نجاح العملية الجراحية التي أجرتها الراحلة، أقام زوجها وليمة كبيرة داخل إحدى ورشه، وفتح أبوابها للجميع دون تفرقة، في لفتة إنسانية تعكس طبيعة الأسرة المعروفة بالكرم وحسن المعاملة.

رسالة الأسرة: توقفوا عن تداول الشائعات

واختتمت الأسرة تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعتهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، واحترام خصوصية العائلة، مؤكدة أن ما حدث قضاء وقدر، ولا توجد أي ملابسات غامضة حول الواقعة.

وأكدت الأسرة أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على ثقتها الكاملة في نتائج التحقيقات التي ستؤكد حقيقة الحادث كما هو دون زيادة أو تضليل.

نيفين مندور في ذاكرة الفن

تُعد الفنانة الراحلة نيفين مندور واحدة من الوجوه التي تركت بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية، وارتبط اسمها بعدد من الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، لتظل سيرتها حاضرة رغم رحيلها المفاجئ.

رحم الله الفنانة نيفين مندور، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.