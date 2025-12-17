البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة احتفالات ترامب ضرورة تتعلق بالأمن القومي

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعمال إنشاء قاعة الاحتفالات الجديدة داخل البيت الأبيض يجب أن تستمر دون توقف، معتبرة أن المشروع يرتبط مباشرة باعتبارات «الأمن القومي»، وذلك ردًا على دعوى قضائية تطالب بتجميد الأعمال مؤقتًا لحين استكمال المراجعات القانونية والتاريخية المطلوبة.

مبررات أمنية وراء استكمال المشروع

بحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، أوضحت وزارة العدل الأمريكية، في مذكرة قانونية قدمتها للمحكمة، أن استكمال الأعمال الإنشائية تحت مستوى الأرض في موقع الجناح الشرقي السابق يمثل ضرورة أمنية ملحة.

وحذرت الوزارة من أن ترك أساسات المبنى غير مكتملة قد يخلق مخاطر أمنية محتملة، ما يستدعي استمرار العمل دون انقطاع.

الخدمة السرية تحذر من تعطيل تأمين الرئيس

واستندت الحكومة في موقفها إلى إفادة رسمية قدمها ماثيو كوين، نائب مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أكد فيها أن أي توقف في أعمال البناء من شأنه التأثير سلبًا على قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه القانونية، وفي مقدمتها تأمين الرئيس

وأشار إلى أن الموقع لا يزال يحتاج إلى تحسينات إضافية لتلبية متطلبات الحماية، دون الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات لأسباب أمنية.

إزالة الجناح الشرقي تضيف بعدًا حساسًا للمشروع

وكان الجناح الشرقي للبيت الأبيض قد أُزيل في وقت سابق من العام الجاري، وهو مبنى أقيم فوق ملجأ طوارئ مخصص للرئيس الأمريكي.

وترى إدارة ترامب أن هذا الأمر يضفي حساسية أمنية خاصة على موقع المشروع، ما يعزز من ضرورة استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

دعوى قضائية بسبب الطابع التاريخي للبيت الأبيض

وتأتي هذه التطورات عقب دعوى قضائية رفعتها «الهيئة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي»، طالبت فيها بوقف المشروع، معتبرة أن أي رئيس لا يملك الصلاحية القانونية لهدم أجزاء من البيت الأبيض أو تغيير معالمه دون مراجعات رسمية وموافقات مسبقة من الجهات المختصة.

الحكومة: الدعوى غير ذات موضوع

وأكدت الحكومة الأمريكية أن الدعوى أصبحت «غير ذات موضوع» بعد تنفيذ عملية الهدم بالفعل، كما وصفتها بأنها «سابقة لأوانها»، خاصة أن المخططات النهائية للمشروع لم يتم اعتمادها بعد بشكل رسمي.

مواعيد متوقعة لبدء مراحل البناء

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، تتوقع هيئة المتنزهات الوطنية بدء أعمال القواعد الخرسانية والإنشاءات الهيكلية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، على أن تبدأ الأعمال فوق سطح الأرض في أبريل كحد أقصى.

لجان تخطيط وفنون تراجع التصميمات

وأشارت المذكرة إلى أن المكتب التنفيذي للرئيس يعتزم إحالة الرسومات الأولية للمشروع إلى كل من لجنة التخطيط الوطنية للعاصمة ولجنة الفنون الجميلة الأمريكية، وذلك ضمن الصلاحيات القانونية المخولة له.

حسم قضائي مرتقب وسط جدل متصاعد

ومن المقرر أن تنظر محكمة في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، في الدعوى المقامة ضد المشروع، وسط جدل واسع حول تأثير التوسعة الجديدة على الطابع التاريخي والمعماري للبيت الأبيض، مقابل اعتبارات الأمن القومي التي تطرحها الإدارة الأمريكية.