القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم «الست»

أشعل الخلاف بين الفنان الكبير محمد صبحي والإعلامي عمرو أديب حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات متبادلة على خلفية انتقاد فيلم «الست» الذي تجسد فيه الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما فتح بابًا للنقاش حول حدود الإبداع الفني ومسؤولية تقديم سير الرموز التاريخية، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية الأزمة: محمد صبحي يهاجم فيلم «الست»

انطلقت الأزمة عندما خرج الفنان محمد صبحي لينتقد فيلم «الست»، مؤكدًا رفضه تقديم أو دعم أي عمل فني، مهما بلغت قيمته الفنية، إذا تعارض مع الحقيقة أو قدّم وقائع مشوهة عن الرموز الوطنية والفنية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، شدد صبحي على أن الصدق هو الركيزة الأساسية لأي عمل فني يتناول سيرة شخصية عامة، قائلًا إن الإبداع لا يبرر تشويه التاريخ أو تقديم روايات غير دقيقة.

محمد صبحي: لا أقبل عملًا عظيمًا إذا خالف الحقيقة

أكد محمد صبحي أن الفنان الحقيقي يجب أن يتحلى بالمسؤولية، موضحًا أنه قد تُعرض عليه أعمال عظيمة من الناحية الفنية، لكنه يرفضها فورًا إذا خالفت الحقيقة أو أساءت لوقائع ثابتة، خاصة عندما يتعلق الأمر برموز بحجم أم كلثوم.

وأشار إلى أن تناول السير الذاتية يجب أن يكون بحذر شديد، لأن هذه الشخصيات لا تمثل أفرادًا فقط، بل جزءًا من الوجدان الجمعي والتاريخ الثقافي للمجتمع.

عتاب خاص على منى زكي: «فنانة أفتخر بها لكن…»

ووجّه محمد صبحي عتابًا مباشرًا للفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها «تلميذته وحبيبته»، ومؤكدًا فخره الكبير بمسيرتها الفنية، إلا أنه أعرب عن حزنه لمشاركتها في عمل يراه مثيرًا للجدل من حيث المعالجة الدرامية لشخصية أم كلثوم.

واعتبر صبحي أن الفنان يتحمل مسؤولية أخلاقية مضاعفة عندما يشارك في أعمال تتناول تاريخ الرموز، لما لذلك من تأثير مباشر على وعي الأجيال الجديدة.

تحذير من تشويه الرموز: «أم كلثوم قامة لا تُكسر»

شدد محمد صبحي على أن كوكب الشرق أم كلثوم قامة فنية وإنسانية لا يمكن النيل منها، محذرًا من اختزالها في روايات سطحية أو تقديمها بصورة قد تسيء إلى تاريخها الفني والوطني، مؤكدًا أن الحفاظ على قيمة الرموز واجب لا يقل أهمية عن حرية الإبداع.

رد عمرو أديب: هجوم حاد عبر «الحكاية»

في المقابل، رد الإعلامي عمرو أديب على تصريحات محمد صبحي خلال برنامجه «الحكاية»، مهاجمًا الفنان الكبير، ومشيرًا إلى أن إثارة الجدل حول الفيلم تهدف – بحسب وصفه – إلى صرف الانتباه عن أزمة سابقة تتعلق بالسائق الخاص بمحمد صبحي.

وقال أديب إن هناك من لا ينتقد الفيلم بشكل موضوعي، وإنما بدوافع شخصية، متسائلًا بسخرية عن فكرة وجود «مؤامرة» على الفن المصري، ومؤكدًا أن صُنّاع الفيلم، وعلى رأسهم شركة الإنتاج وصناع العمل، لا يمكن اتهامهم بالإضرار المتعمد بالفن.

منى زكي توضح موقفها من فيلم «الست»

من جانبها، ردّت الفنانة منى زكي على الجدل المثار حول فيلم «الست» خلال ندوة أقيمت على هامش عرض الفيلم في مهرجان مراكش السينمائي، مؤكدة أن تجسيد شخصية أم كلثوم كان أصعب تحدٍّ في مسيرتها الفنية.

وأوضحت أن السيناريو، الذي كتبه أحمد مراد، لم يسعِ لتشويه الصورة، بل حاول تقديم جانب إنساني مختلف من حياة أم كلثوم، كاشفًا عن مخاوفها ووحدتها وقسوتها على نفسها، بعيدًا عن الصورة المثالية التقليدية، وهو ما شجّعها على خوض التجربة رغم رهبة المسؤولية.

أبطال فيلم «الست»

يضم فيلم «الست» نخبة كبيرة من نجوم السينما، على رأسهم: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، إلى جانب ظهور خاص لعدد من النجوم البارزين، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، وأمينة خليل.

أزمة مستمرة وجدال مفتوح

لا تزال أزمة محمد صبحي وعمرو أديب حول فيلم «الست» محل نقاش واسع بين الجمهور والنقاد، بين من يدافع عن حرية الإبداع الفني، ومن يطالب بضرورة الالتزام بالدقة التاريخية عند تناول سير الرموز، في جدل يعكس حساسية العلاقة بين الفن والتاريخ في الوعي المصري.