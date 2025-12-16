الخارجية تصدر بيان بعد غرق مركب في اليونان ووفاة مصريين

متابعة رسمية من الخارجية المصرية لحادث غرق مركب الهجرة باليونان

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باهتمام بالغ، حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان في طريقه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، وذلك يوم 7 ديسمبر 2025. ووفقًا للبيانات الأولية، كان على متن المركب 34 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 مواطنًا مصريًا لقوا حتفهم في هذا الحادث المأساوي، الذي يعيد تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، ويكشف الموجز التفاصيل.

تحركات عاجلة بتكليف من وزير الخارجية



وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أنه فور ورود معلومات مؤكدة عن الحادث، أصدر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، توجيهاته العاجلة إلى السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري وعلى أعلى مستوى مع السلطات اليونانية المختصة.

ويهدف هذا التحرك إلى تقديم الدعم اللازم للناجين من الحادث، والتأكد من توفير الرعاية الإنسانية والطبية المطلوبة لهم، إلى جانب متابعة ملابسات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليونان.

إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى مصر



أوضحت الوزارة أن السفارة المصرية في اليونان باشرت بالفعل التنسيق مع السلطات اليونانية للانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالمتوفين، تمهيدًا لشحن جثامين الضحايا إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما قامت السفارة بالتواصل المباشر مع أسر المتوفين لإبلاغهم بكافة التفاصيل، وتقديم الدعم اللازم لهم، وترتيب إجراءات نقل الجثامين بما يضمن عودتهم بكرامة إلى ذويهم.

مناشدة رسمية للمواطنين بشأن الهجرة غير الشرعية



وجددت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مناشدتها الصريحة للمواطنين بعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتعرض أرواح الشباب للخطر مقابل أوهام كاذبة بالوصول الآمن إلى أوروبا.

وأكدت الوزارة أن الهجرة غير النظامية تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة المواطنين، داعية إلى الالتزام بالطرق القانونية للسفر والهجرة، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية، والعمل على الاستفادة من البرامج القانونية المتاحة للتنقل والعمل بالخارج.

تعازي رسمية لأسر الضحايا

وفي ختام بيانها، تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المواطنين المصريين الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدة تضامن الدولة المصرية الكامل مع ذويهم، واستمرار الجهود لمتابعة تطورات الحادث حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.

الهجرة غير الشرعية خطر متجدد



ويأتي هذا الحادث ليؤكد مجددًا خطورة رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، والتي تشهد تكرارًا للحوادث المأساوية، في ظل استغلال شبكات التهريب لحلم الشباب في تحسين أوضاعهم المعيشية. وتؤكد الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، استمرار جهود التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، والعمل على توفير بدائل آمنة وقانونية للشباب.