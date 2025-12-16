مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

يترقب عشاق الكرة الأفريقية انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة قوية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الساعي لاستعادة اللقب القاري وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، ويكشف الموجز التفاصيل.

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات:

جنوب أفريقيا

زيمبابوي

أنجولا

وتعد هذه المجموعة من المجموعات المتوازنة، حيث تمتلك جميع المنتخبات طموحات قوية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

يخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

مصر × زيمبابوي

الجولة الأولى

الإثنين 22 ديسمبر

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × جنوب أفريقيا

الجولة الثانية

الجمعة 26 ديسمبر

الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × أنجولا

الجولة الثالثة والأخيرة

الإثنين 29 ديسمبر

الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة

ودية مصر ونيجيريا قبل السفر إلى المغرب

يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، تُعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على التشكيل الأساسي وتجربة بعض العناصر.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام المباراة اليوم الثلاثاء

في تمام الساعة 8 مساءً

على ملعب استاد القاهرة الدولي

وتُذاع المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات ON Sports المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد الشناوي – محمد صبحي

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح

خط الهجوم:

مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، مدعومًا بجيل مميز من اللاعبين المحترفين محليًا وأوروبيًا، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، في ظل آمال جماهيرية عريضة بحصد اللقب وإعادة الهيبة للكرة المصرية على الساحة القارية.