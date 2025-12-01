طارق السيد يرشّح أحمد عبد الرؤوف لاستكمال مشواره مع الزمالك ويوجه انتقادات لمحمد صبحي

طارق السيد: عبد الرؤوف الأنسب لقيادة الزمالك في المرحلة الحالية

أكد طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد عبد الرؤوف هو الخيار الأفضل لقيادة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية، معتبرًا أن شخصيته القوية تجعله أكثر قدرة على إدارة الفريق من البرتغالي فيريرا، مشددًا على أن الوقت غير مناسب للتعاقد مع مدرب جديد، ويرصد الموجز التفاصيل.

أخطاء صبحي تتسبب في هدف كايزر تشيفز

أوضح طارق السيد أن فريق كايزر تشيفز لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، مشيرًا إلى أن الهدف جاء نتيجة خطأ فادح من الحارس محمد صبحي، مرجعًا ذلك إلى غياب التركيز.

عواد الأحق بحراسة مرمى الزمالك

وأضاف طارق السيد أنه لو كان صاحب القرار داخل الجهاز الفني، لاختار استمرار محمد عواد في حراسة المرمى، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركاته الأخيرة.

ظلم تحكيمي ضد الزمالك في مواجهة كايزر تشيفز

وشدد نجم الزمالك السابق طارق السيد على أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح، مؤكدًا أن الهدف الثاني لسيف الدين الجزيري كان صحيحًا بنسبة 100%، وأن قرار إلغائه أثّر على نتيجة المباراة.