20 معلومة عن حمزة عبد الكريم بعد دخول برشلونة في مفاوضات لضمه

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مستقبل حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الصاعد، بعد تقارير أكدت دخول نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات رسمية مع القلعة الحمراء لضم المهاجم الشاب الملقّب بـ«الجوهرة»، ويستعرض «الموجز» أبرز 20 معلومة عن اللاعب الذي أصبح تحت أنظار كبار أوروبا

برشلونة يدخل سباق التعاقد مع حمزة عبد الكريم

كشف الصحفي المغربي أشرف بن عياد عن تحرك رسمي من نادي برشلونة لضم حمزة عبد الكريم، حيث فتح النادي الكتالوني خطوط تواصل مع الأهلي لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وأشار موقع «SPORT» الإسباني إلى أن المفاوضات مستمرة منذ 3 أسابيع، وسط تفاؤل بإتمام الصفقة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى. وأضاف الموقع أن الاتجاه الأقرب هو إعارة مع خيار الشراء، بينما لا يُستبعد الانتقال النهائي.

من هو حمزة عبد الكريم؟.. موهبة صاعدة في الأهلي

1. من مواليد يناير 2008.

2. يلعب في مركز المهاجم.

3. يُجيد اللعب بالقدم اليمنى.

4. انضم للأهلي عام 2020 بعد اجتياز اختبارات فرع مدينة نصر.

5. اختاره المدرب أسامة ذكي.

6. صعّده السويسري مارسيل كولر للفريق الأول.

ظهور دولي لافت لـ حمزة عبد الكريم

7. شارك لأول مرة قارياً أمام شبيبة القبائل في فوز الأهلي 4-1.

8. تألق مع منتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا بالجزائر.

9. سجل 3 أهداف خلال البطولة.

10. حصد جائزة أفضل لاعب في مباراتين.

11. خطف الأنظار في كأس العالم للناشئين.

12. حصل على جائزة رجل المباراة أمام فنزويلا.

اهتمام أوروبي واسع بضم حمزة عبد الكريم

13. كان قريبًا من فترة معايشة في بايرن ميونخ لكنه لم يسافر بسبب التزاماته مع الأهلي.

14. ضمن اهتمامات أندية كبرى: سبورتنج لشبونة – فينورد – كلوب بروج.

15. تلقى الأهلي اتصالات من مانشستر سيتي – ليون – ميلان، بينما تحرك برشلونة مبكرًا.

16. وصفه موقع «SPORT» بأنه واحدة من أكبر جواهر أفريقيا.

آراء الخبراء في مستقبل حمزة عبد الكريم

17. مدرب منتخب الشباب علاء عبده أكد أنه سيكون المهاجم الأساسي للأهلي قريبًا.

18. عبده: «دربته عند 14 سنة وأخبرت خالد بيبو أنه مستقبل هجوم الأهلي.. ملتزم ويمتلك عقلية احترافية».

خطوة نحو الاحتراف الأوروبي

19. برشلونة يريد ضمه لتعزيز صفوف فريق برشلونة B المحتاج لمهاجمين.

20. اللاعب وقع مؤخرًا مع وكالة تسويق لدعم انتقاله لأوروبا، وفق ما كشفه الإعلامي إبراهيم فايق.