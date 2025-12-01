استخراج عشرين ألف حصوة من مريضة تركية في حالة طبية نادرة مذهلة

سجّل فريق طبي في تركيا حالة طبية فائقة الندرة، بعدما اكتشف وجود عشرين ألف حصوة داخل مرارة مريضة سبعينية، في رقم وصفه الأطباء بأنه غير مسبوق عالمياً.

وجاء الاكتشاف خلال عملية دقيقة اعتمد خلالها الجراحون على تقنيات حديثة للكشف والإحصاء.



- بداية القصة.. آلام متكررة تقود للمفاجأة

المريضة التي تقيم في مدينة سوما بولاية مانيسا التركية، كانت تعاني من آلام شديدة ومستمرة في البطن، ما دفعها للتوجه إلى مستشفى حكومي لتشخيص حالتها. وكشفت الفحوصات التي أجراها الجراح محمد بوراك كويونغو عن انتقال حصوات إلى القناة الصفراوية الرئيسية مصحوبة بالتهاب حاد.



- تدخل جراحي عاجل باستخدام المنظار

قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة لاستئصال المرارة بعد تقديم العلاج الأولي، ليتم لاحقاً استخدام تقنية المنظار لاستكمال الجراحة بنجاح. وتمكن الأطباء من استخراج أعداد هائلة من الحصوات الصغيرة التي تراوح حجمها بين 2 و3 ملليمترات فقط.



- عشرون ألف حصوة.. عدٌّ لا يمكن للبشر إنجازه

واجه الجراحون تحدياً معقداً عند محاولة عدّ الحصوات بسبب ضخامتها، ما دفعهم للاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي حددت العدد بدقة، ليصل إلى أكثر من 20 ألف حصوة، في نتيجة أثارت دهشة الفريق.



- نجاح العملية وتحسن حالة المريضة

أكد الجراح أن التحدي الأكبر كان في استخراج هذا الكم الهائل دون إحداث أي ثقب في المرارة أو تسرب داخل تجويف البطن، وهو ما تحقق بالفعل. وخرجت المريضة من المستشفى في حالة مستقرة وصحة جيدة بعد فترة قصيرة من المتابعة، معربةً عن شكرها للفريق الطبي الذي أنهى سنوات من الألم المزمن.

