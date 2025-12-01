مدبولي يستعرض هيكل وحدة إعادة هيكلة الشركات ويُتابع تحديث ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم الثلاثاء ، لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة، بما يدعم جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

آليات المتابعة وتقييم ما تم تنفيذه

أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل تقييم ما أُنجز من الوثيقة خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، تشمل متابعة نسب التنفيذ، وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية في تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

عرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة الهيكلة

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات الجاري تجهيزها للطرح، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء.

وأشار الحمصاني إلى أن الوحدة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة بما يعظم العائد الاقتصادي، ويرفع مستويات الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

الصلاحيات والمهام المنوطة بالوحدة

وأكد المتحدث الرسمي أن الوحدة تُعد الجهة المختصة بإصدار ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وإدارية.

خطوات المرحلة المقبلة

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مجموعة من المحاور المستقبلية، أبرزها:

تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعزيز الحوكمة ودور الدولة في إدارة الأصول الاستراتيجية.

