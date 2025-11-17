مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



- متابعة جهود اللجنة الاستشارية



أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود اللجنة في دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاستماع إلى توصياتها المتعلقة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، والتي تعتبرها الحكومة من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية.



-عرض موقف "ميثاق الشركات الناشئة"



قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي للإجراءات التي تنفذها اللجنة، مشيرة إلى "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" الذي أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ويشكل الميثاق إطاراً متكاملاً لدعم نمو الشركات الناشئة، ويهدف إلى جذب استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في توفير نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.



- قطاعات ومبادرات داعمة



يشمل الميثاق 12 قطاعاً ذا أولوية، منها تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والسياحية، مع حزمة حوافز وتيسيرات حكومية تضم أكثر من 80 إجراءً وسياسة لدعم الشركات الناشئة بشكل فعال.



- المبادرة التمويلية الموحدة والدليل الاسترشادي



كما استعرضت وزيرة التخطيط خطوات إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو نحو 5 آلاف شركة ناشئة، بينها 500 شركة تستهدف جذب استثمارات تفوق مليون دولار. وشملت المناقشة إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية، يوضح كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات الناشئة بكفاءة.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يبحث مع الخبراء إنشاء مجمع لاستخلاص العناصر النادرة من الخامات المصرية



السيسي يشكر ملك بلجيكا على دعم فلسطين ويدعوه لافتتاح المتحف المصري الكبير



