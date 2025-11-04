مدبولي بالقمة الاجتماعية في الدوحة: الإنسان محور التنمية في مصر

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور قادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم.

وفي مستهل كلمته، أعرب مدبولي عن خالص شكره لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لإنجاح هذا الحدث العالمي المهم.

- تحديات عالمية وظروف استثنائية

أكد رئيس الوزراء أن انعقاد القمة يأتي في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، حيث تواجه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية تعرقل جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن لعام 1995 وضع الأسس الحاكمة لقضايا التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

- رؤية مصر 2030 وفلسفة التنمية المرتكزة على الإنسان

قال مدبولي إن مسار التنمية في مصر يقوم على فلسفة محورها الإنسان، تنظمها مواد دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر حققت، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، قفزة نوعية في التنمية الاجتماعية، عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

- برامج ومبادرات وطنية رائدة

استعرض رئيس الوزراء أهم البرامج التنموية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح حقاً تشريعياً بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، ويستفيد منه أكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً.

كما أشار إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تُعد من أكبر المبادرات في تاريخ مصر الحديث، واستُضيفت على منصتي مسرّعات أهداف التنمية المستدامة وأفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أنها تهدف لتطوير البنية التحتية والخدمات في الريف المصري.

وأشار أيضاً إلى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص العمل والتدريب المهني.

- تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

لفت مدبولي إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات جديدة وخدمات غير مسبوقة، إلى جانب جهود الصحة العامة من خلال مبادرة "100 مليون صحة" التي نجحت في القضاء على فيروس "سي"، فضلاً عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مصر تُنفذ برامج متنوعة في مجالات التعليم، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة، والشمول المالي، وريادة الأعمال، مؤكداً أن هذه الجهود تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منتج ومستدام.

- إطار وطني للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة

أعلن رئيس الوزراء أن مصر تعمل حالياً على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات والمخاطر، خاصة تلك الناتجة عن التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية، من خلال أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي.

- رسالة ختامية وتطلعات مشتركة

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لنجاح القمة في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والمتباينة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الشعوب.

اقرأ أيضًا:

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب



التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير ومفاجأة العرض الأسطوري