رئيس الوزراء يتفقد مصانع النصر للكيماويات الدوائية بعد تطويرها بالقليوبية اليوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من المصانع التابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، شملت مصنع "المستحضرات الصيدلية الصلبة" ومصنع "المحاليل الوريدية كبيرة الحجم"، وذلك ضمن جولته لافتتاح وتفقد المشروعات المطورة بالشركة، إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



تطوير شامل لمصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة

خلال جولته داخل المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر، حول الأنشطة الإنتاجية بالمصنع وخطوط التصنيع، والتي تضم إنتاج المستحضرات البشرية بأنواعها (أقراص صلبة – كبسولات جيلاتينية – بودرات معبأة في زجاجات أو أكياس – ماء مذيب للمضادات الحيوية)، إلى جانب إنتاج المستحضرات البيطرية.

وأوضح «فوزي» أنه تم تنفيذ عملية إعادة تأهيل شاملة للمصنع خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2024 بتكلفة 20 مليون جنيه، تلاها إضافة خطوط إنتاج جديدة للمستحضرات البيطرية خلال سبتمبر وأكتوبر 2024 بتكلفة مليون جنيه، مستغلاً المساحات الفارغة داخل المصنع.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 420 مليون قرص، و100 مليون كبسولة صلبة، و2.8 مليون كيس بيطري، و36 مليون كيس ماء مذيب سنويًا.

رفع كفاءة مصنع المحاليل الوريدية

وخلال تفقده مصنع المحاليل الوريدية كبيرة الحجم، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي حول خطوط الإنتاج الثلاثة، والتي تشمل ماكينات متقدمة لإنتاج المحاليل ذات الغطاء، من بينها ماكينة نادرة لا يتوافر منها سوى اثنتين في الشرق الأوسط، إحداهما بمصر.

وبيّن «فوزي» أن المصنع خضع لأعمال تطوير شاملة من فبراير حتى سبتمبر 2024 بتكلفة 25 مليون جنيه، تضمنت إنشاء محطة مياه جديدة، وتجديد شبكة المحلول، وتأهيل المناطق الإنتاجية، ورفع كفاءة وحدات التكييف، وزيادة القدرة الكهربائية بإحلال «الشيلر» المعطل بآخر حديث.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تصل إلى 18 مليون زجاجة من المحاليل الوريدية كبيرة الحجم، و8.4 مليون كيس من المحاليل بنفس الفئة.



دعم الصناعة الدوائية الوطنية

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمحاليل الطبية، والارتقاء بجودة الإنتاج وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

اقرأ أيضًا

مصر تشكر الإمارات..الإستجابة السريعة لمساعدة طاقم سفينة بترو تجسد روح الأخوة البلدين

شح الغذاء والوقود يهدد حياة أطفال غزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة



