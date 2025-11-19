الرئيس السيسي يشهد مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى اليوم

محطات مهمة في تنفيذ مشروع الضبعة النووي.. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، وهي إحدى الخطوات المهمة لمسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال مصر بيوم الطاقة النووية السنوي الخامس.

محطات مهمة في تنفيذ مشروع الضبعة النووي

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن وعاء ضغط المفاعل أحد المكونات الرئيسية في المحطة النووية حيث يحتوي في داخله على قلب المفاعل الذي تتم فيه سلسلة التفاعلات النووية المتحكم به، ويتميّز هذا الوعاء بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية.

من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها

وتُعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات.

محطات تنفيذ مراحل إنشاء مشروع محطة الضبعة النووي

وإليكم أبرز 24 محطة بمراحل تنفيذ إنشاء مشروع الضبعة النووي والتي حققتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالاشتراك مع الجانب الروسي

- 20 يوليو 2022 وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية.

- 19 نوفمبر 2022 وضع الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل الثاني .

– 3 مايو 2023 وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة

- 28 أبريل 2023 الانتهاء من قواعد مبني الجزيرة النووية للمفاعل الاول.

– مارس 2023 استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل «معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core» .

- 30 أغسطس 2023 حصل مشروع محطة الضبعة النووية على إذن إنشاء المفاعل الرابع بالمحطة من قبل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية .

- 6 أكتوبر 2023، تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة .

- 19 نوفمبر 2023 تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء.

- 31 ديسمبر 2023 تم وصول باقي مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية.

- 23 يناير 2024 بدء صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح .

- 26 سبتمبر 2024 شهد بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة النووية

- 6 أكتوبر 2024 تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة في ذكرى نصر أكتوبر

- 24 أكتوبر الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.

4 نوفمبر 2024 وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووي الرابعة والأخيرة

- 19 نوفمبر 2024 شهد بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الضبعة النووية الرابعة بمحطة الضبعة

- 19 يناير 2025 تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل (Cantilever Truss) بالوحدة النووية الأولى.

- 5 مارس 2025 الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية.

- 22 أبريل 2025 اكتمال أعمال الصبة الخرسانية للمرحلة الأولى بالمستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية.

- 20 مايو 2025 اكتمال أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية.

- 4 يوليو 2025 شهد الانتهاء تركيب آخر شريحة من المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في موضعه التصميمي بالوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية .

- 8 يوليو 2025 شهد توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية المبرمة بين مصر، و روسيا بشأن التعاون فى بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية فى مصر.

- 8 يوليو 2025 شهد افتتاح مركز التدريب ورفع كفاءة العاملين بمحطة الضبعة النووية .

21 أكتوبر 2025 وصول وعاء ضغط مفاعل الوحدة النووية الأولى من روسيا عبر ميناء الضبعة التخصصي.

