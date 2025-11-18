تزامنًا مع عيد الطاقة النووية.. غدًا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بمحطة الضبعة

تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الخامس الموافق 19 نوفمبر 2025، تشهد مصر غدًا حدثًا تاريخيًا في مشروعها النووي السلمي، حيث يتم تركيب وعاء ضغط المفاعل في احتفالية رسمية يحضرها مستوى سياسي رفيع من البلدين، تأكيدًا لأهمية المشروع ودعم الشراكة المصرية–الروسية.

غدًا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بمحطة الضبعة

الموجز ينقل التفاصيل، فمن ناحيته، أعلن الدكتور أمجد الوكيل عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية أن هقد اكتملت الاستعدادات الفنية داخل مبنى المفاعل، بما في ذلك تجهيز وهي؛ حلقة الدعم (Support Ring) وجملون الدعم (Supporting Truss) وجملون الدفع (Thrust Truss)، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تنفيذ الفحص والتجهيزات النهائية قبل عملية الرفع باستخدام رافعة متخصصة بقدرة 2000 طن لضمان وضع الوعاء بدقة في موقعه التصميمي.

وأوضح أن هذا الحدث يمثل نقلة كبيرة من مرحلة الإنشاءات إلى تركيب المعدات النووية الرئيسية، ليؤكد التزام مصر بمعايير الجودة والسلامة والجدول الزمني للمشروع.

