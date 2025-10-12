هيئة المحطات النووية تنظم احتفالية وطنية كبرى بمحطة الضبعة.. في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظّمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء احتفالية وطنية كبرى بالمحطة النووية بالضبعة، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقيادات الهيئة، والعاملين، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء.

استُهلت الفعالية بفقرة مخصصة للأطفال تضمنت أنشطة ومسابقات وطنية هدفت إلى غرس روح الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، تلاها تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

الموجز ينقل التاصيل، إذ ألقى الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كلمة وطنية أكد فيها أن نصر أكتوبر سيظل ملهمًا للأمة المصرية، ومصدر قوة للأجيال القادمة في العمل والبناء والتقدم.

وتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم قصير بعنوان “حكاية شعب” استعرض بطولات الجيش المصري في معركة العزة والكرامة، تلاه لقاء مع أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 الذي قدّم شهادته الحية عن بطولات وتضحيات القوات المسلحة. كما ألقى ممثل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها الدروس والعبر المستفادة من النصر العظيم وأثرها في مسيرة الأمة.

كما تخللت الفعالية فقرات فنية وطنية قدّمها الأطفال وفرقة الكورال الوطني، الذين أبدعوا في تقديم الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وفي ختام الحفل، تم تقديم شهادات تقدير للشركات والجهات المشاركة التي كان لها دور بارز في إنجاح هذه الفعالية المتميزة.

واختُتمت الفعالية بعزف السلام الجمهوري والتقاط صورة تذكارية جماعية للحضور، في مشهد جسّد روح أكتوبر وأكد على أن هذا النصر سيبقى دائمًا رمزًا للعزة والكرامة والولاء للوطن.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها الراسخ برسالتها الوطنية، ومواصلتها العمل الدؤوب من أجل دعم مسيرة التنمية، والإسهام في بناء مستقبل مشرق لمصر.

