إنجاز جديد| تركيب مكوّن محوري داخل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية

تركيب مكوّن محوري داخل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية.. أعلن الدكتور أمجد الوكيل، عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، عن الانتهاء بنجاح من تركيب جملون الدعم الحلقي (Thrust Truss) في موقعه التصميمي داخل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية، وذلك وفقًا لما نشرته شركة روس أتوم الروسية المنفذة للمشروع.

وأوضح الوكيل أن هذا الجملون يُعد أحد المكونات المحورية في بئر المفاعل النووي، حيث يُستخدم لتثبيت وعاء ضغط المفاعل (RPV) وتأمين استقراره داخل الهيكل الخرساني للمفاعل.

ويبلغ قطره نحو 6.7 متر، فيما يصل وزنه إلى قرابة 29 طنًا، وتم تركيبه باستخدام رافعة بقدرة 2000 طن بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا وفنيًا.

تركيب مكوّن محوري داخل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أشار إلى أن عملية تصنيع الجملون تمت في مصنع "تيياجماش" (Tyazhmash JSC) في روسيا، قبل نقله بحرًا إلى مصر في أقسام منفصلة، ليُعاد تجميعه ولحامه داخل موقع محطة الضبعة.

وأكد الوكيل أن هذا الإنجاز يمثل خطوة رئيسية نحو التحضير لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن هذا التطور يأتي في إطار تطبيق مشروع نظام الإنتاج لشركة "روساتوم" (RPS)، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة البناء وتحسين الجودة.

ويُعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه في تاريخ بناء وحدات الجيل الثالث+ من مفاعلات VVER-1200، وهو ما يعكس المستوى التقني المتقدم الذي وصل إليه المشروع.

ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية تواصل تحقيق مراحلها التنفيذية الكبرى بثبات ووفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء برنامج نووي سلمي وآمن ومستدام، يُسهم في دعم التنمية الوطنية وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع الضبعة

الأسبوع الذري العالمي.. تعاون مصري روسي لإنشاء أول مركز للطب النووي بمدينة الضبعة