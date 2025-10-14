ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر وسط صعود عالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، زيادة ملحوظة في مختلف الأعيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أدى إلى استمرار حالة التذبذب في سوق المعدن النفيس ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6294 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5510 جنيهات للجرام

عيار 18: 4722 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3673 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: نحو 44,080 جنيهًا (وقد يختلف السعر حسب المصنعية وتاجر البيع)

توقعات السوق

ويرى خبراء الذهب أن استمرار ارتفاع الأسعار مرتبط بحركة الأسواق العالمية وتوجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مع ترقب بيانات اقتصادية جديدة قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الأيام القادمة.

عوامل تحدد حركة الأسعار في السوق المصرية

تتغير أسعار الذهب يوميًا نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تذبذب الأسواق الدولية وتغيرات سعر الصرف المحلي، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تختلف المصنعية والدمغة من تاجر لآخر، إذ يتراوح متوسطها بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار وتصميم المشغولات الذهبية.

وتُمثل المصنعية عادةً من 7% إلى 10% من إجمالي سعر الجرام، بينما يُستخدم الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير الذهب عالميًا ومحليًا.

الفاتورة الضريبية.. ضمان حق المستهلك

ينبغي على المشترين التأكد من حصولهم على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي خاص بالفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة مطابقة.

الحصول على هذه الفاتورة يحفظ حقوق المشتري ويضمن شفافية التعامل بين الطرفين.

العوامل المؤثرة على الأسعار محليًا

1. السوق العالمية:

ترتبط الأسعار في مصر بشكل مباشر بسعر الأوقية عالميًا بالدولار.

2. سعر صرف الجنيه:

أي تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى زيادة فورية في الأسعار المحلية.

3. الطلب المحلي:

يرتفع الطلب على الذهب في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب:

تختلف من تاجر لآخر وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

التوجهات العالمية وتأثيرها على السوق

تتأثر الأسواق العالمية للذهب بعدة عوامل، منها:

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة.

التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.

الذهب بين الادخار والاستثمار

رغم تقلبات الأسعار، يظل الذهب خيارًا مفضلًا لدى المصريين كوسيلة للادخار والاستثمار الآمن، للحفاظ على القوة الشرائية في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وسط توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

