البرتقال .. فاكهة شتوية مذهلة بفوائد لا تُقدّر بثمن

أكد خبير مصري في أمراض الجهاز الهضمي أهمية تناول البرتقال خلال فصل الشتاء، لما يحتويه من عناصر غذائية عالية القيمة، تجعله بمثابة كنز صحي يدعم المناعة ويحافظ على نشاط الجسم.



- ترطيب طبيعي ودعم قوي للدورة الدموية

أوضح د. محمد عبد الوهاب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن 85% من تركيب البرتقال ماء، مما يجعله خياراً مثالياً لتعويض نقص السوائل في الشتاء.

وشدد على أن ترطيب الجسم يعزز الدورة الدموية، ويحافظ على نضارة الجلد، ويساعد على تحسين عملية الهضم.



- ألياف غذائية تعزز الهضم وتساعد على فقدان الوزن

يتميّز البرتقال بغناه بالألياف الطبيعية التي تدعم حركة المعدة والأمعاء وتمنع الإمساك، إضافة إلى دوره في زيادة الإحساس بالشبع، مما يجعله مساعداً فعالاً في فقدان الوزن.

كما أنه قليل السعرات الحرارية، ولا يسبب زيادة في الوزن عند تناوله يومياً.



- قوة مضاعفة للمناعة في موسم البرد

يعد البرتقال مصدراً أساسياً لفيتامين "سي"، الذي يرفع كفاءة الجهاز المناعي، خصوصاً مع انتشار نزلات البرد في الشتاء.

وتناول ثمرة واحدة فقط يومياً يوفّر الاحتياج اليومي من هذا الفيتامين، ويعزز امتصاص الحديد، ويقلل من احتمالات الإصابة بالأنيميا.



- حماية للكلى والقلب بفضل عناصره الطبيعية

يحتوي البرتقال على حمض الستريك الذي يلعب دوراً محورياً في منع تكوّن حصوات الكلى، فيما يسهم عنصر البوتاسيوم في استقرار ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ليصبح البرتقال فاكهة شتوية متكاملة لصحة الجسم.

اقرأ أيضًا:

انتشار الانفلونزا في فرنسا يتسبب بزيادة الوفيات.. 600 حالة خلال أسبوع



6 معلومات لا تعرفها عن تطعيم الأنفلونزا .. بتاخده كام مرة ؟

