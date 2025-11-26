قلق صحي بين المواطنين.. وجمال شعبان يوضح حقيقة الفيروس المنتشر

ارتفاع في الحرارة وتكسير بالعظام يثيران المخاوف

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن معظم البيوت في الوقت الحالي تشهد حالات إصابة بارتفاع درجات الحرارة، مع شعور بتكسير في العظام يصاحبه كحة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تزايد الأحاديث حول انتشار موجة مرضية جديدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إصابات بين الأطفال والكبار

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هذه الأعراض تظهر بين الكبار والأطفال على حد سواء، مشيرًا إلى أن العديد من الأطفال يحصلون على إجازات من المدارس بسبب هذه الحالة الصحية المنتشرة.

شائعات عن فيروس ماربورج.. والحقيقة الطبية

وتابع أن القلق ازداد بعدما ربط البعض هذه الأعراض بفيروسات خطيرة مثل فيروس ماربورج، وسط تداول منشورات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تضخيم المخاوف.

لا فيروس جديد.. وأمراض موسمية معتادة

وأشار جمال شعبان إلى أنه تواصل مع الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، والذي أكد بدوره أن هذه الفترة من كل عام تشهد انتشار الأمراض التنفسية الموسمية، موضحًا أنه لا يوجد أي فيروس جديد كما يعتقد البعض، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا تستند إلى أساس علمي.

