ظهور سلالة جديدة من الإنفلونزا.. أطباء يكشفون حقيقتها ويحذرون من “حقن الموت”

تشهد مصر خلال الأسابيع الأخيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا أثارت قلق المواطنين بسبب حدّة أعراضها وسرعة انتشارها، وبينما تتزايد الإصابات يومًا بعد يوم، يكشف الأطباء عن تفاصيل هذه السلالة، ومخاطر طرق العلاج الخاطئة، ويحذرون من حقن البرد القاتلة التي تسببت في وفيات خلال الأعوام الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

سلالة شديدة الانتشار… وليست كورونا

أكد الدكتور محمد هاني الناظر، من خلال الصفحة الرسمية التي يديرها لوالده الطبيب الراحل هاني الناظر، أن ما يتداوله الناس عن “دور برد شديد” ما هو إلا نوع جديد من الإنفلونزا، يطلق عليه الأطباء “الإنفلونزا الجديدة”.

وأوضح أن السلالة الحالية ليست كورونا ولا متحورًا منها، بل هي موجة موسمية أشد حدة، تسبّبت في إصابة عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه نفسه أُصيب بها ولزم الفراش لعدة أيام.

وأضاف الناظر أن أخطر الأخطاء التي يقع فيها المرضى هي التعامل مع الفيروس على أنه كورونا أو الاعتماد على “كوكتيل البرد” من الصيدليات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

أعراض السلالة الجديدة: حرارة عنيدة وتكسير شديد

بحسب تصريحات الناظر، تشمل أعراض السلالة الحالية:

ألم شديد في الجسم

ارتفاع متكرر في الحرارة

احتقان في الحلق والأنف

كحة شديدة

وأكد أن الحرارة في هذه الموجة عنيفة ومتقلبة وتحتاج متابعة دقيقة، خاصة للأطفال وكبار السن.

باحث بجامعة نيويورك يكشف هوية الفيروس: "subclade K"

كشف الدكتور وليد شوقي، الباحث بكلية طب نيويورك، أن التحاليل أثبتت أن الفيروس المنتشر هو سلالة جديدة تحمل اسم subclade K، وتتميّز بقوة أعراضها وسرعة انتقالها.

وأشار إلى أن الفيروس يسبب:

كحة حادة

بلغم كثيف

سخونة عالية

ألم شديد في المفاصل

أما بالنسبة للأطفال، فقد أكد شوقي أن القيء وفقدان الشهية من العلامات الشائعة، محذرًا من مضاعفاته على الأطفال أقل من 5 سنوات والحوامل وكبار السن.

الإنفلونزا ليست كورونا… والكمامة ليست ضرورية للجميع

أوضح شوقي أن ما يحدث هو تطور طبيعي لفيروس الإنفلونزا الذي يتجدد سنويًا، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا هذا العام يوفر حماية جزئية فقط لكون السلالة الجديدة ظهرت بعد إنتاج اللقاح.

وأكد أن الكمامة ليست إلزامية للجميع، لكنها ضرورية للطبيب أو عند التعامل المباشر مع مريض لتجنب الرذاذ الناقل للعدوى.

كما شدد على ضرورة منع الطلاب المرضى من الذهاب للمدرسة حتى لا تنتشر العدوى.

تحذيرات صارمة: “حقنة هتلر” قد تقتل

حذّر شوقي بشدة من حقنة البرد المعروفة بـ"حقنة هتلر" أو "الميكس"، والتي تحتوي على كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن قوي.

ووصفها بأنها حقنة قاتلة تسببت في وفيات، لأنها تضعف المناعة وتسبب هبوطًا حادًا وتفاعلًا دوائيًا خطيرًا.

كما شدد على عدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية، لأنها لا تعالج الفيروس وتؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة.

العلاج الصحيح للسلالة الجديدة

قدّم الدكتور وليد شوقي خطوات العلاج الآمن، وتشمل:

1. خفض الحرارة:

كمادات على الرقبة والذراعين

عدم علاج الحرارة إذا كانت أقل من 38 درجة

استخدام باراسيتامول فقط، وبجرعات محسوبة لتجنب أضرار الكبد

2. علاج الاحتقان والسعال: