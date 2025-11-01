اكتشاف علمي مذهل في بول الثعابين يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض البشر

في اكتشاف علمي قد يغيّر مفاهيم الطب الحديث، توصل باحثون إلى أن الزواحف، وعلى رأسها الثعابين، تفرز فضلاتها على هيئة بلورات صلبة من حمض اليوريك بدلاً من البول السائل، كتكيف طبيعي لتقليل فقد المياه في البيئات الحارة والجافة.

الدراسة الحديثة التي نُشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، فحصت الفضلات الصلبة لأكثر من 20 نوعًا من الزواحف، لتكتشف وجود كرات دقيقة من حمض اليوريك في كل عينة تم تحليلها.

- من تكيف الزواحف إلى علاج أمراض البشر

يُسلّط هذا الاكتشاف الضوء على القدرة الفريدة للزواحف في التخلص من الفضلات بشكل آمن وفعّال، دون أن تتأثر أجسامها بالبلورات الناتجة.

ويعتقد العلماء أن فهم هذه العملية قد يقود إلى تطوير طرق طبية جديدة لعلاج الأمراض البشرية المرتبطة بتراكم حمض اليوريك، مثل النقرس وحصوات الكلى، وهما من أكثر الحالات المؤلمة شيوعًا لدى الإنسان.

- آلية مذهلة تحمي الثعابين وتؤذي الإنسان

يرى الخبراء أن هذه القدرة الطبيعية تُعد تكيفًا بيولوجيًا مهمًا، يسمح للزواحف بالاحتفاظ بالماء وتجنّب الجفاف.

لكن المدهش أن ما يحمي الزواحف قد يسبب الألم للبشر؛ فبينما تحوّل الثعابين الفضلات إلى بلورات غير ضارة، يؤدي تراكم البلورات نفسها لدى الإنسان إلى التهابات وآلام حادة في المفاصل والجهاز البولي.

البحث العلمي يكشف أسرارًا دقيقة تحت المجهر

قاد فريق بحثي بقيادة العالمة جينيفر سويفت تحليلاً دقيقًا لليورات لدى الأنواع المختلفة، من بينها الثعابين الكروية، والثعابين الأنغولية، وأفاعي البواء الشجرية المدغشقرية.

وكشفت نتائج التصوير المجهري أن هذه الزواحف تنتج كرات بلورية دقيقة محكمة التكوين يتراوح قطرها بين 1 و10 ميكرومترات، بينما أظهر تحليل الأشعة السينية أن هذه الكرات تتكون من بلورات نانوية دقيقة من حمض اليوريك والماء.

- خطوة نحو ثورة طبية محتملة

أظهرت النتائج أن حمض اليوريك لدى الزواحف يساعد على معادلة الأمونيا وتحويلها إلى مادة صلبة أقل ضررًا، ما يفتح الباب أمام فرضية جديدة حول دوره الوقائي المحتمل في جسم الإنسان.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات مبتكرة تستلهم آليات الطبيعة في الوقاية من أمراض تراكم البلورات داخل الجسم، بما قد يحسن جودة الحياة لملايين المرضى حول العالم.

