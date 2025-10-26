دراسة علمية تكشف أسرار الفراولة في مواجهة مرحلة "ما قبل السكري"

هل يمكن أن تكون الفراولة اللذيذة أكثر من مجرد فاكهة شهية؟ الإجابة جاءت من دراسة حديثة لجامعة نيفادا في لاس فيغاس، نُشرت في مجلة نيوز ميديكال، لتؤكد أن تناول الفراولة المجففة بالتجميد يومياً يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً في الوقاية من تطور "ما قبل السكري" إلى مرض السكري الكامل.

فقد تابعت الدراسة 25 شخصاً مصابين بهذه المرحلة الحرجة، وخلصت إلى أن تناول 32 غراماً فقط من الفراولة المجففة يومياً (ما يعادل نحو حصتين ونصف من الفراولة الطازجة) على مدى 12 أسبوعاً، ساهم في تحسين عدة مؤشرات صحية هامة.

نتائج مذهلة في ضبط السكر وتعزيز المناعة الداخلية

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الفراولة بانتظام حققوا تحسناً واضحاً في عدة جوانب، من بينها:

انخفاض سكر الدم الصائم، وهو مؤشر رئيسي على خطر الإصابة بالسكري.

تراجع مؤشرات الالتهاب في الأوعية الدموية، ما يقلل خطر أمراض القلب.

ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة، إذ زاد نشاط إنزيم "سوبرأوكسيد ديسموتاز" وارتفعت مستويات "الغلوتاثيون" في الدم، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي.

لماذا تُعد مرحلة "ما قبل السكري" خطيرة؟

تُعد هذه المرحلة نقطة تحول حساسة، إذ يكون سكر الدم أعلى من الطبيعي لكنه لم يصل بعد إلى مستوى التشخيص بمرض السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الطفيف يؤدي إلى تلف بطيء في الخلايا نتيجة "الإجهاد التأكسدي"، ويُضعف فعالية الإنسولين، مما يمهد الطريق لظهور المرض الكامل إن لم يتم التدخل مبكراً.



سر الفاعلية يكمن في مركبات الفراولة النباتية

يرجع العلماء التأثير القوي للفراولة إلى احتوائها على مجموعة غنية من المركبات النباتية الفعالة، أبرزها البوليفينولات مثل "الأنثوسيانين" و"حمض الإلاجيك".

هذه المركبات لا تمنح الفراولة لونها الأحمر الزاهي فحسب، بل تعمل كمضادات أكسدة قوية تُنشط دفاعات الجسم الطبيعية وتحسن من استجابة الخلايا للإنسولين.



استراتيجية غذائية بسيطة نحو حياة أكثر صحة

تُبرز الدراسة الدور المحوري للتغذية في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتشير إلى أن إضافة الفراولة للنظام الغذائي اليومي قد تكون خطوة صغيرة لكنها فعّالة في حماية الجسم من خطر السكري.

واعتمد الباحثون منهجية دقيقة استمرت 28 أسبوعاً بتصميم "متقاطع"، أظهرت بوضوح أن التحسن الصحي يتراجع عند التوقف عن تناول الفراولة، مما يؤكد الأثر المباشر والمستمر لهذه الفاكهة على الجسم.



ختاماً.. الغذاء هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض

تفتح هذه النتائج الباب أمام اعتماد الفراولة كجزء من برامج "الطب الوقائي بالتغذية"، وتؤكد أن اختياراتنا اليومية من الطعام قد تكون المفتاح الحقيقي لصحة أقوى وحياة أطول.

