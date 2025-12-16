شيرين عبدالوهاب تنفي شائعات مرضها وتتخذ إجراءات قانونية ضد مروجيها

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أنها بخير، وتنفي جميع الشائعات التي تم تداولها مؤخراً بشأن حالتها الصحيةؤ وأكدت الفنانة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذه الإشاعات، ويرصد الموجز التفاصيل.

بيان شيرين الرسمي: “أنا بخير”

كتبت شيرين عبدالوهاب في منشورها:

"جمهوري الحبيب الغالي في الوطن العربي، أنا بخير والحمد لله، في منزلي، وكل الكلام المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتي الصحية غير صحيح. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الإشاعات السخيفة."

يأتي هذا الإعلان بعد انتشار أخبار مفادها دخول شيرين المستشفى بسبب وعكة صحية مرتبطة بتناول جرعة من المخدرات، إضافة إلى توقيف شقيقها محمد على خلفية واقعة تعدي مزعومة على الفنانة وكسر زجاج منزلها وسبها.

الشائعات والصورة المتداولة

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة تظهر الفنانة شيرين على سرير في أحد المستشفيات، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين. ارتبطت هذه الصورة بسيناريوهين متداولين:

تعرضها لاعتداء من شقيقها محمد. تناولها لجرعة مخدر الشابو.

غياب أي بيان رسمي من الفنانة أو من إدارة أعمالها حول الصورة زاد من انتشار الشائعات، مما دفع جمهورها ومستخدمي مواقع التواصل لتضخيم الموقف.

حقيقة الصورة: استخدام الذكاء الاصطناعي

كشف مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب لـ«نيوز رووم» أن الصورة المتداولة مزيفة بالكامل وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI، ولا تعكس الواقع، وأوضح المصدر أن الفنانة بصحة جيدة تماماً، ولا علاقة لها بما تم تداوله عن دخولها المستشفى أو تناولها المخدرات.

الإجراءات القانونية ضد المروّجين

أكدت شيرين أنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من نشر أخباراً مغلوطة عنها. يأتي ذلك في إطار حماية سمعتها والحفاظ على خصوصيتها، ورداً على محاولات استغلال صورتها للترويج لمعلومات غير صحيحة.

تباينت ردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أعرب عن قلقه وتضامنه مع الفنانة، ومن شكك في صحة الأخبار المتداولة، وشدد الكثيرون على أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، لتجنب الوقوع ضحية الشائعات.

شيرين عبدالوهاب تنفي جميع الشائعات حول حالتها الصحية.

الصورة المتداولة على السوشيال ميديا مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

شقيقها محمد مرتبط بقضية قانونية منفصلة لا تتعلق بصحتها.

الفنانة ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات.

الجمهور مطالب بالتحقق قبل مشاركة أي أخبار غير مؤكدة.

بهذا، تؤكد شيرين عبدالوهاب مرة أخرى أنها بصحة جيدة، وأن ما تم تداوله مؤخراً حول حالتها الصحية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن القانون سيكون الرد الحاسم على كل من يسعى لتشويه سمعتها.