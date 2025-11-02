من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟.. نجمة افتتاح المتحف المصري الكبير

شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت حالة لافتة من الإبهار والتفاعل، بعد الظهور المميز للسوبرانو المصرية شيرين أحمد طارق التي افتتحت الاحتفالية بصوت أوبرالي مدهش جذب أنظار الحضور، ولفت اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث اللحظة بعد تألق استثنائي.

وخلال هذا التقرير يستعرض الموجز أبرز المعلومات عنها، ومسيرتها الفنية، ودورها في حفل الافتتاح العالمي للمتحف الأكبر من نوعه في التاريخ.

ولادة مصرية.. وانطلاقة عالمية

ولدت السوبرانو شيرين أحمد طارق في محافظة الإسكندرية عام 1993، وتبلغ من العمر 32 عامًا، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة بسبب طبيعة عمل والدها هناك. وبالرغم من انتقالها مبكرًا، احتفظت بارتباط قوي بجذورها المصرية، وهو ما ظهر في تصريحاتها وفخرها الدائم ببلدها.

أول عربية تتصدر بطولة في برودواي

كانت نقطة التحول الأولى في مسيرتها عندما تم اختيارها لتكون الممثلة البديلة في النسخة الأمريكية من المسرحية الغنائية العالمية My Fair Lady على مسارح برودواي الشهيرة. واستمرت في التدريب لأكثر من عام كامل على شخصية "إيليزا دوليتل"، قبل أن تحصل رسميًا عام 2019 على دور البطولة للجولة الأمريكية للمسرحية، لتصبح أول مصرية وعربية تتصدر عملاً بهذا الحجم في أشهر مسارح العالم.

هذا النجاح وضع اسم شيرين أحمد طارق في قائمة أهم الأصوات الأوبرالية الواعدة، وهو ما جعل ظهورها في افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا.

تألق على مسرح المتحف المصري الكبير

عند افتتاح المتحف المصري الكبير، خطفت شيرين أحمد طارق الأضواء بمجرد صعودها المسرح، وقدمت أداءً مميزًا أبهر الحضور، لتتصدر مواقع الأخبار ومنصات التواصل في مصر وخارجها. واعتبر الجمهور ظهورها رسالة فخر جديدة بنجاحات المصريين في الخارج، خاصة أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للفن العربي في المحافل الدولية.

المتحف المصري الكبير.. أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم

افتتح المتحف المصري الكبير بصفته أضخم متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، على مساحة تتراوح بين 470–500 ألف متر مربع على هضبة الجيزة بالقرب من الأهرامات.

محتويات المتحف

3 قاعات رئيسية

12 قاعة داخلية للعرض الدائم

متحف للأطفال

مركز ترميم عالمي

مساحات تعليمية

أكثر من 50 ألف قطعة أثرية معروضة

معروضة المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون

إجمالي مقتنيات يتجاوز 100 ألف قطعة

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

أولًا: التذاكر العادية للمصريين

البالغ: 200 جنيه

الأطفال: 100 جنيه

الطلاب: 100 جنيه

كبار السن: 100 جنيه

التذاكر للعرب والأجانب

البالغون: 1450 جنيهًا

الأطفال: 730 جنيهًا

الطلاب: 730 جنيهًا

للمقيمين من العرب والأجانب

البالغون: 730 جنيهًا

الأطفال: 370 جنيهًا

الطلاب: 370 جنيهًا

أسعار الجولات الإرشادية

للمصريين

البالغ: 350 جنيهًا

الأطفال: 175 جنيهًا

الطلاب: 175 جنيهًا

كبار السن: 175 جنيهًا

للأجانب

البالغون: 1950 جنيهًا

الأطفال: 980 جنيهًا

الطلاب: 980 جنيهًا

للأجانب المقيمين

البالغون: 980 جنيهًا

الأطفال: 500 جنيه

الطلاب: 500 جنيه

لماذا تصدر اسم شيرين أحمد طارق محركات البحث؟

لأنها أول عربية تقود بطولة عمل في برودواي.

لظهورها المبهر في افتتاح المتحف المصري الكبير.

لصوت أوبرالي عالمي جذب أنظار الصحافة والجمهور.

ولأن الاحتفال كان حدثًا تاريخيًا عالميًا تابعته القنوات الدولية.

