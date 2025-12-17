زيادة الدخول وتحسين المعيشة.. الحكومة تكشف ملامح المرحلة المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في دخول المواطنين، مدفوعًا بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مع استمرار جهود الحكومة لضبط الأسواق وحماية محدودي الدخل.

لا حزمة جديدة للأجور حاليًا

أوضح محمد الحمصاني أنه لن يتم إصدار حزمة جديدة لزيادة الأجور في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي زيادات سيكون مع بداية العام المالي الجديد، في إطار خطة اقتصادية شاملة تتبناها الحكومة.

برنامج إصلاح اقتصادي قيد الإعداد

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقترب من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يستهدف دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

زيادة الدخول مرتبطة بارتفاع معدلات النمو

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أعلن بوضوح أن زيادة الدخول ستتحقق نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحويل هذا النمو إلى مكاسب ملموسة للمواطنين.

جهود حكومية لضبط أسعار السلع

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضبط أسعار السلع في الأسواق، من خلال:

تكثيف الرقابة على الأسواق

التنسيق بين وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية

مواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار

دعم محدودي الدخل واستمرار المبادرات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تحسين أوضاع محدودي الدخل يأتي على رأس أولويات الحكومة، عبر استمرار المبادرات الاجتماعية، مثل مبادرة 100 مليون صحة، إلى جانب العمل على إطلاق معارض سلعية بشكل دوري لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تثبيت أسعار السلع الأساسية

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تستهدف تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان، مع التوسع في إقامة المعارض والمنافذ المخفضة، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

تراجع التضخم وبشائر أفضل في العام المقبل

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا ملحوظًا حاليًا، متوقعًا أن يشهد العام المقبل انخفاضًا أكبر في معدلات التضخم، ما يدعم استقرار الأسعار ويعزز القوة الشرائية للمواطنين.