موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يبحث منتخب الفراعنة عن الفوز في مباراته أمام منتخب زيمبابوي لتحقيق انطلاقة قوية بالبطولة وقد فاز الفراعنه علي نيجيريا بنتيجة 2-1 في ختام استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في العاشرة مساء الاثنين المقبل الموافق 22 دسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زيمبابوي

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب زيمبابوي التي تجمعهما في افتتاح مشوار منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد زيمبابوي

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد زيمبابوي

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد زيمبابوي حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

