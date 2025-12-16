مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية ومحال الصاغة، وذلك بعد موجة ارتفاعات قوية سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، مدفوعًا بتغيرات السوق العالمية وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على متابعة سعر الذهب اليوم بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى جانب الجنيه الذهب والسبائك، في ظل التوقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل نحو 6560 جنيهًا ، ويُعد الأعلى من حيث النقاء، ويقبل عليه المستثمرون في السبائك.

: سجل نحو ، ويُعد الأعلى من حيث النقاء، ويقبل عليه المستثمرون في السبائك. سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 5740 جنيهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

: بلغ حوالي ، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4920 جنيهًا، ويُفضله البعض في المشغولات الذهبية بسبب انخفاض تكلفته.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يواصل الجنيه الذهب جذب أنظار المستثمرين باعتباره وسيلة ادخار طويلة الأجل، خاصة مع التقلبات الاقتصادية.

سعر الجنيه الذهب اليوم : سجل نحو 46080 جنيهًا .

: سجل نحو . وزن الجنيه الذهب يبلغ 8 جرامات من عيار 21، ولا تشمل الأسعار المصنعية أو الدمغة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

تشهد السبائك الذهبية إقبالًا متزايدًا من الراغبين في الاستثمار الآمن، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC : حوالي 7130 جنيهًا .

: حوالي . سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرامات : نحو 69115 جنيهًا .

: نحو . سبيكة ذهب عيار 24 وزن 20 جرامًا : سجلت قرابة 138125 جنيهًا .

: سجلت قرابة . سبيكة ذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا: وصلت إلى 214620 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، واصل الذهب تحركاته في الأسواق الدولية، حيث:

سجل سعر الذهب في العقود الفورية نحو 4291.18 دولارًا للأوقية .

نحو . بينما بلغ سعر العقود الآجلة حوالي 4316.85 دولارًا للأوقية.

وتأتي هذه الأسعار وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية عالمية، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم.

هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال 2026؟

في هذا السياق، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال عام 2026، لكن بشكل تدريجي، مع احتمالية حدوث تصحيحات سعرية على فترات.

وأوضح أن عيار 21 قد يصل إلى 6000 جنيه خلال الفترة المقبلة، إلا أن الوصول إلى 10 آلاف جنيه للجرام في بداية العام يُعد أمرًا غير متوقع في الوقت الحالي.

نصيحة للمواطنين والمستثمرين

ينصح خبراء الذهب بمتابعة أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل التقلبات العالمية، مع التركيز على الجنيه الذهب والسبائك كخيار استثماري آمن على المدى المتوسط والطويل.