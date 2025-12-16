وزير الري يطمئن المصريين:السد العالي آمن وقادر على مواجهة أي تصرفات مفاجئة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي يتمتع بدرجة عالية من الأمان ولا يتأثر بالتصرفات غير المسئولة من الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن الدولة المصرية تتابع الموقف بدقة وتعمل باستمرار على تحديث منظومة السد لمواجهة أي طوارئ محتملة، ويرصد الموجز التفاصيل.

السعة التخزينية للسد العالي عامل أمان رئيسي

وأوضح وزير الري، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «العربية»، أن السعة التخزينية الكبيرة للسد العالي تمثل عنصر حماية أساسي، حيث تتيح استيعاب كميات ضخمة من المياه دون التأثير على كفاءة أو سلامة السد، لافتًا إلى أن هذه السعة تمنح مصر مرونة كبيرة في التعامل مع أي تغيّرات مفاجئة في التصرفات المائية.

تحديث تكنولوجي دوري لمنظومة السد

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تحرص على التحديث التكنولوجي المستمر للسد العالي، مؤكدًا أن المنظومة الحالية أكثر تطورًا من تلك التي أُنشئت في ستينيات القرن الماضي.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل بوابات تصريف المياه، والتوربينات، وخزان أسوان، إلى جانب مفيض توشكى، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

مشروع ضخم لتوسعة مفيض توشكى

وكشف وزير الري عن تنفيذ مشروع قومي ضخم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يهدف إلى توسعة مفيض توشكى، وذلك لزيادة قدرة السد العالي على مقاومة الصدمات المائية المفاجئة.

وأكد أن هذا المشروع يعزز قدرة مصر على التعامل مع أي تصرفات غير متوقعة في كميات المياه الواردة، ويحمي منظومة السد من الضغوط الزائدة.

مواجهة الصدمات والتصرفات المفاجئة

وأضاف سويلم أن توسعة المفيض لعبت دورًا مهمًا في التعامل مع التصرفات المفاجئة للمياه، مثلما حدث خلال الصيف الماضي، موضحًا أن هذه الإجراءات تُمكّن الدولة من تصريف الكميات المناسبة من المياه بما يضمن تأمين السد العالي وحماية الشعب المصري.

مأمونية السد العالي في أفضل حالاتها

وفيما يتعلق بمستوى الأمان، شدد وزير الموارد المائية والري على أن السد العالي يمثل «حصن الأمان» لمصر، مؤكدًا أنه في حالة فنية جيدة جدًا، ويتمتع بتقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية في إدارة المنشآت المائية الكبرى.

السد العالي ركيزة الأمن المائي المصري

واختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد على أن السد العالي سيظل الركيزة الأساسية للأمن المائي في مصر، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تطويره وصيانته لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وضمان استقرار الموارد المائية وحماية مصالح المصريين.