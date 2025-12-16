حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل... الحكومة ترد

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع.. أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه ليس هناك زيادة في أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026 المقبل، نافيا مناقشة أي زيادات في الوقت الحالي، خاصة وأن الحكومة حريصة على استقرار أسعار الطاقة بما يضمن حماية المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مستهدفة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير،أنه تم إضافة قدرات توليد كهرباء بنحو 32 جيجاوات، إلى جانب بناء 25 محطة محولات بقدرة إجمالية 42.37 ألف ميجافولت أمبير.

وفيما يخص شبكة النقل، تم مد خطوط كهرباء بطول 5610 كيلومترات، وتطوير شبكة التوزيع لتصل أطوالها إلى 194 ألف كيلومتر، ما مكن مصر من الانتقال من عجز 6 آلاف ميجاواط إلى فائض احتياطي يقارب 20 ألف ميجاواط، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 تريليون جنيه.

من ناحيته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عدم وجود أي نية لزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026.

وقال: "نفس الموقف ما زال ساريًا"، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أشار سابقًا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف الحمصاني أن الهدف الحكومي يتمثل في الحفاظ على المنحى النزولي لمعدلات التضخم.

وتابع أنه "لا يوجد إطلاقًا" أي اتجاه لرفع أسعار السلع أو الخدمات الأخرى، مثل سلع التموين أو السكر، في الفترة القادمة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى التصريحات السابقة لرئيس الوزراء ووزير البترول بعد الزيادة الأخيرة في منتجات البترول شهر أكتوبر، والتي أكدت عدم وجود أي زيادات جديدة في هذا المجال لمدة عام كامل.

وشدد على أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار "بيتم الإعلان عنها بشفافية".

وفيما يتعلق بملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، كشف الحمصاني عن تفاصيل زيارة بعثة الصندوق الأخيرة لمصر.

وأوضح أن الإجراء المعتاد هو الإعلان عن تفاصيل صرف شريحة القرض المتفق عليها عقب الانتهاء الكامل من عملية المراجعة والاتفاق على جميع التفاصيل مع الصندوق.

ولفت إلى أن التوقيت النهائي لصرف الشريحة سيكون معلقًا على انتهاء هذه العملية، مضيفًا: "وبمجرد ما تنتهي عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض".

وإليكم بيان بأسعار شرائح الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا

أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري

فيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفةوهى ..

من 0 إلى 100 كيلو وات: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو وات: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو وات: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو وات: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو وات: 233 قرشًا

وكان وزير الكهرباء قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء بحوالى 190 مليار جنيه.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ.

