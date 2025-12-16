كيلو الطماطم بـ 15 جنيه.. نقيب الفلاحين: سوسة الأوراق وراء تراجع الإنتاج

انتشار سوسة حفار الأوراق يؤثر على محصول الطماطم

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار أوراق الطماطم يُعد السبب الرئيسي وراء انخفاض إنتاج المحصول خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الآفة الزراعية تسببت في تشويه ثمار الطماطم وتقليل جودتها وكمياتها المطروحة في الأسواق ويرصد الموجز التفاصيل.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الحشرة، رغم تأثيرها السلبي على الإنتاج، لا تمثل أي خطر على صحة الإنسان، مؤكدًا أن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تشكل تهديدًا غذائيًا للمواطنين.

خسائر كبيرة للفلاحين بسبب اختلال العرض والطلب

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أوضح أبو صدام أن انخفاض محصول الطماطم خلال الفترة الماضية كان غير طبيعي، وأسفر عن خسائر كبيرة للفلاحين، لافتًا إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة قيام عدد كبير من المزارعين بزراعة مساحات واسعة من الطماطم مقارنة بحجم الطلب الفعلي في السوق.

وأضاف أن هذا الخلل بين العرض والطلب أدى سابقًا إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، ما دفع بعض الفلاحين إلى إهمال المحصول أو تقليل الاهتمام به لعدم تحقيق عائد مناسب يغطي تكاليف الزراعة.

أسعار الطماطم مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة

ونوه نقيب الفلاحين إلى أن أسعار الطماطم قد تشهد ارتفاعًا طبيعيًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا يُعد ضمن المعدلات المقبولة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأكد أن هذا الارتفاع لا يُصنف كزيادة غير مبررة، بل يأتي نتيجة طبيعية لتراجع المعروض وزيادة الأعباء التي يتحملها المزارعون، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وتكاليف العمالة.

تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه

وكشف أبو صدام أن تكلفة زراعة فدان الطماطم وصلت حاليًا إلى نحو 100 ألف جنيه، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، ويجعل الاستمرار في زراعة المحصول محفوفًا بالمخاطر في حال عدم تحقيق سعر بيع عادل.

وأوضح أنه في حال استمرار الخسائر، قد يتجه عدد كبير من المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة بالطماطم، والبحث عن محاصيل زراعية بديلة تحقق لهم عائدًا أفضل وتضمن استقرارهم الاقتصادي.

موعد الزيادة المتوقعة في أسعار الطماطم

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن موجة الارتفاع المرتقبة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال فترة تتراوح بين 20 يومًا إلى شهر، متوقعًا أن تستمر الزيادة بشكل تدريجي حتى حلول عيد الفطر، بالتزامن مع تراجع المعروض واستقرار الطلب في الأسواق.