15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم خلال الفترة المقبلة؟

توقعات بارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

تشهد أسعار الطماطم في مصر حالة من الترقب خلال الفترة الحالية، في ظل توقعات بحدوث زيادات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفي هذا السياق، توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ترتفع أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هذا المستوى السعري يُعد عادلًا ويحقق نوعًا من التوازن بين مصلحة المستهلك وحق الفلاح في تحقيق هامش ربح مناسب بعد فترات من الخسائر، ويرصد الموجز التفاصيل.

نقيب الفلاحين يوضح أسباب الزيادة

خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، أوضح نقيب الفلاحين أن الزيادة المرتقبة في أسعار الطماطم ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب التي تتحكم بشكل أساسي في تسعير المحاصيل داخل الأسواق المحلية. وأكد أن الفلاح تكبد خلال الفترات الماضية خسائر كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، وهو ما أثر على استمرارية زراعة المحصول.

العرض والطلب العامل الحاسم في التسعير

أكد حسين أبو صدام أن أسعار الطماطم، مثل غيرها من السلع الزراعية، تخضع لمنظومة العرض والطلب، موضحًا أن قلة المعروض أو زيادة الطلب تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، كما حذر المواطنين من الشراء بأسعار مبالغ فيها، لافتًا إلى أن بعض الحلقات الوسيطة تستغل الظروف وترفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

دعوة للشراء من المنافذ الحكومية

طالب نقيب الفلاحين المواطنين بضرورة التوجه إلى الشراء من المنافذ الحكومية أو الشراء المباشر من الفلاحين، وذلك لضمان الحصول على الطماطم بأسعار مناسبة وجودة أفضل، مع تقليل الأعباء المعيشية، وشدد على أهمية دور الدولة في دعم هذه المنافذ وتوسيع انتشارها للحد من جشع الوسطاء وضبط الأسواق.

تكلفة إنتاج الطماطم وتحديات الفلاح

كشف حسين أبو صدام أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، تشمل مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة ومبيدات وأجور عمالة وري، وأوضح أن هذه التكلفة المرتفعة تفرض على الفلاح ضرورة تحقيق هامش ربح معقول حتى يتمكن من الاستمرار في الزراعة، محذرًا من أن استمرار الخسائر يدفع الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة بالطماطم والاتجاه إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية.

هل السعر الحالي عادل للمستهلك؟

أشار نقيب الفلاحين إلى أن وصول سعر الكيلو إلى ما بين 10 و15 جنيهًا يُعد سعرًا مناسبًا في ضوء التكلفة الفعلية للإنتاج، مؤكدًا أن هذا السعر يحقق توازنًا نسبيًا بين مصلحة الفلاح والمستهلك، خاصة إذا تم تقليل دور الوسطاء وضبط حلقات التداول.

موعد تطبيق الزيادة المتوقعة

وأوضح أبو صدام أن الزيادة الجديدة في أسعار الطماطم من المتوقع أن تبدأ خلال فترة تتراوح ما بين 20 يومًا إلى شهر، على أن تستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تستهدف تحقيق استقرار في الأسواق الزراعية وعدم الإضرار بأي طرف من أطراف المنظومة.

دعم الفلاح مفتاح استقرار الأسعار

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الفلاح في مستلزمات الإنتاج الزراعي يمثل الحل الأساسي لضبط أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك هو الطريق الأمثل للحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

