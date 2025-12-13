الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026.. الشروط والمميزات وخطوات الاستعلام

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026، في ظل ما توفره بطاقة الخدمات المتكاملة من مزايا اجتماعية واقتصادية مهمة لذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

وخلال السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2026، إلى جانب أبرز المميزات التي تتيحها البطاقة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها بالرقم القومي.

ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة رسمية تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتمنح حاملها مجموعة من الامتيازات التي تضمن له حياة كريمة، وتسهل دمجه في المجتمع، سواء على المستوى التعليمي أو الصحي أو الوظيفي.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتشمل ما يلي:

الإعاقات الحركية : مثل حالات الشلل أو الإصابات التي تؤثر على القدرة على الحركة.

: مثل حالات الشلل أو الإصابات التي تؤثر على القدرة على الحركة. الإعاقات البصرية : وتشمل فقدان البصر الكلي أو الجزئي.

: وتشمل فقدان البصر الكلي أو الجزئي. الإعاقات السمعية : حالات ضعف السمع الشديد أو فقدانه بالكامل.

: حالات ضعف السمع الشديد أو فقدانه بالكامل. اضطرابات طيف التوحد .

. أمراض الدم المزمنة : مثل فقر الدم المنجلي والأمراض المزمنة التي تؤثر على الوظائف الحيوية.

: مثل فقر الدم المنجلي والأمراض المزمنة التي تؤثر على الوظائف الحيوية. متلازمة داون .

. الشلل الدماغي .

. إعاقات ذهنية أو مزدوجة أو إعاقات أخرى مثبتة طبيًا.

ويشترط للحصول على البطاقة إجراء الكشف الطبي وتقييم الحالة من خلال الجهات المختصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2026

يوفر كارت الخدمات المتكاملة عددًا من المزايا المهمة لمستحقيه، من أبرزها:

التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية.

في الوظائف الحكومية. الدمج في المعاهد والجامعات .

. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية .

. الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية.

في المستشفيات الحكومية. الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارات ذوي الإعاقة .

. الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

لذوي الإعاقة. الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.

وتسهم هذه المزايا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2026 من خلال أكثر من طريقة، أبرزها:

الاتصال على الرقم المختصر 1444. اختيار خدمات ذوي الإعاقة. إدخال الرقم القومي للاستعلام عن حالة البطاقة.

كما يمكن التوجه إلى أحد مكاتب التضامن الاجتماعي القريبة من محل السكن، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وطلب الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من الموظف المختص.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يمثل كارت الخدمات المتكاملة أحد أهم أدوات الدعم التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة، حيث يضمن لهم حقوقهم القانونية، ويمنحهم فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل.

ويُعد الاستعلام عن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2026 خطوة أساسية لكل من تنطبق عليه الشروط للاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة خلال الفترة المقبلة.