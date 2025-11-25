متى يتم خصم 270 جنيهًا من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»؟.. إليك التفاصيل

متى يتم خصم 270 جنيهًا من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»؟... حذَّرت وزارة الكهرباء من حالات خصم الرصيد عند شحن عدادات الكهرباء الكارت (مسبق الدفع)، إذ يُخصم عند الشحن قيمة فرق الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء، إضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.

خصم الرصيد عند الشحن

الموجز ينقل التفاصيل، فوفقًا للمعلن رسميًّا من قِبل وزارة الكهرباء، تتمثل حالات الخصم من رصيد العدادات الكارت عند الشحن، في التالي:

1- خصم قيمة فرق الاستهلاك

- يخصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

- يخصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود في عداد الكهرباء مسبق الدفع عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات/ ساعة.

- يخصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 جنيهًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (15 جنيهًا).

- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) (25 جنيهًا).

7- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات (40 جنيهًا).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).

3- الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر

هي رسوم توضع بمعرفة شركات توزيع الكهرباء على فاتورة استهلاك المشتركين.

خطوات حل شكوى عدم وصول قيمة الشحن

وحددت وزارة الكهرباء خطوات لحل شكوى عدم وصول قيمة الشحن الموجودة بالكارت للعداد، كالتالي:

- يتقدم المواطن المتضرر من عدم وصول قيمة الشحن للعداد، بشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- بعد تلقي الجهاز الشكوى من المواطن التي تفيد بالتضرر من عدم وصول مبلغ الشحن.

- تتم مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها.

- يتم التأكد من شحن كارت العداد بالمبلغ المقدم في الشكوى.

- يتم الوقوف على سبب عدم تلقي العداد لقيمة الشحن المحددة في الشكوى.

- وفي حالة إذا كان السبب تلف كارت الشحن يتم تغييره على الفور.

- ثم يتم إيداع مبلغ الشحن السابق شحنه كدفعة مقدمة بالعداد.

