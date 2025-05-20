تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو 2025.. إليك الخطوات كاملة

تسجيل قراءة عداد الكهرباء.. يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025، وذلك لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري والاستعداد لسدادها قبل موعد الانقطاع.

وبناءً على ذلك توفر شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات خدمات إلكترونية تتيح للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد أو رقم الحساب وتسجيل قراءة عداد الكهرباء، مما يسهل على المستخدمين معرفة قيمة الاستهلاك دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

الموجز يستعرض عبر السطور التالية تفاصيل وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء، إذ يمكن للمواطنين الدخول إلى المواقع الرسمية لشركات الكهرباء وفقًا للمحافظة التابعين لها، وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على تفاصيل الفاتورة، مع إمكانية السداد إلكترونيًا عبر تطبيقات الدفع المختلفة أو المحافظ الإلكترونية.

كما توفر شركات الكهرباء مكاتب خدمة العملاء للرد على استفسارات المشتركين بشأن الفواتير أو تقديم شكاوى في حال وجود أخطاء في الحسابات ومنها أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من محصلي شركة شعاع المسئولة عن قراءة العدادات في المنازل.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر تطبيق القارئ الذكي وذلك من خلال الآتي:

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر تطبيق القارئ الذكي

= يمكن تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

= يتيح للمستخدم إدخال قراءة العداد وإرسال صورة واضحة له لضمان الدقة.

= كما أن تسجيل قراءة عداد الكهرباء يتم عبر الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابعة له أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتسجيل قراءة عداد الكهرباء يدويًا.

= تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال مندوب الشركة، إذ يمر المحصل شهريًا لتسجيل القراءة، ولكن قد تحدث أخطاء بسبب عدم تواجد المشترك أو عدم دقة التسجيل.

=تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاتصال بخدمة العملاء، فبعض الشركات توفر إمكانية الإبلاغ عن القراءة عبر الهاتف من خلال رقم مخصص.

أما عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء يدويًا فتأتي على النحو التالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء يدويًا

التأكد من أن العداد يعمل بشكل صحيح. تسجيل الأرقام الظاهرة على الشاشة أو الدرام الميكانيكي للعداد. إدخال القراءة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو إبلاغها لمندوب الشركة.

ويتم فتح باب تسجيل قراءة العداد في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، وبعد ذلك يتم حساب الفاتورة بناءً على هذه القراءة.

كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025

الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر. اختيار خدمة «الاستعلام عن الفواتير» ضمن قائمة الخدمات. إدخال البيانات المطلوبة، مثل:« الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام». الضغط على زر «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة.

وتأتي هذه الخدمات في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول الرقمي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ولضمان دقة الفاتورة، يُنصح المستهلكون بمتابعة قراءة العداد بانتظام ومقارنتها بالفاتورة الشهرية لتجنب أي أخطاء في الحسابات.

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