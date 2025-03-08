تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة.. 5 طرق سهلة وبسيطة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة ويأتي ذلك وسط تأكيد شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي استمرار العمل بمنظومة تسجيل القراءات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق الدقة والشفافية في احتساب الاستهلاك الشهري للمستفيدين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة بطرق سهلة وبسيطة، وكذلك موعد تسجيله.

موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

يبدأ تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من اليوم الأول من الشهر وحتى يوم 15 وبعد ذلك يتم إصدار الفاتورة بناءً على القراءة المسجلة، وذلك وفقًا لجدول وزارة الكهرباء. والطاقة المتجددة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

وفرت وزارة الكهرباء عدة طرق يمكن من خلالها تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة بكل سهولة ويسر، وذلك لضمان وصول القراءة الفعلية وتقليل الاعتماد على التقديرات، وهي كالآتي:

الطريقة الأولي: تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني

في البداية يكون الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة.

ثم اختيار شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

بعد اختيار الشركة التي توزع الكهرباء في منطقتك السكنية يمكنكم بعدها اختيار ايقونة تسجيل قراءة عداد الكهرباء او ايقونة الاستعلام عن الفواتير.

بعد اختيار ادخل الأرقام الموجودة على العداد والمكون من 10 أرقام.

الطريقة الثانية: تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من خلال تطبيق "خدمات الكهرباء الذكية"

تطبيق "خدمات الكهرباء الذكية" الذي يتيح تسجيل القراءات ودفع الفواتير إلكترونيًا.

الطريقة الثالثة: تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من خلال الرسائل النصية (SMS)

بعض شركات التوزيع توفر إمكانية إرسال قراءة العداد عبر رسالة نصية قصيرة.

الطريقة الرابعة: تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من خلال تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" المتاح على أنظمة أندرويد وiOS.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

الطريقة الخامسة: تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة من خلال الخط الساخن ومراكز الخدمة

يمكن تسجيل القراءة من خلال الاتصال بالخط الساخن لشركة الكهرباء، أو زيارة أقرب مركز خدمة تابع لشركة التوزيع.

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