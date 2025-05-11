كيفية تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين.. اعرف الأوراق المطلوبة

تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين.. تتيح خدمة تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين للملاك الجدد نقل ملكية العداد إلى أسمائهم بطريقة إلكترونية بسيطة، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مما يضمن سهولة التعامل مع فواتير الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.

وبناءً على ذلك وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين، أتاحت شركات توزيع الكهرباء إمكانية تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين، مما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين

ويتم تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين عبر المنصة الإلكترونية لشركة الكهرباء، حيث يقوم المستخدم برفع المستندات المطلوبة، مثل عقد الملكية أو الإيجار، بطاقة الرقم القومي، وإيصال كهرباء حديث، ثم متابعة الطلب حتى إتمام النقل رسميًا.

وتساهم خطوة تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين في تعزيز الشفافية وتحديث بيانات المشتركين بسهولة، مما يسهل عملية المحاسبة وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة باستخدام العداد.

الموجز يرصد خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين وهي عبر التي:

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين

التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اخبار الشركة المختصة والتوجه إليها وفقًا لموقع العداد، حيث يقع المقر الرئيسي بمدينة نصر.

إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد إلى العنوان: ص.ب 73- بانوراما أكتوبر، رقم بريدي 11811.23421479.

التواصل للاستفسارات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني (الشكاوى@egyptera.org) أو الاتصال على الرقم 23421475 (داخلي 154).

متابعة الطلب وضمان التنفيذ

كما أتاحت الشركة القابضة للكهرباء مجموعة من الأوراق الواجب توافرها عند التقديم، وتشمل المستندات المطلوبة لتغيير ونقل ملكية عداد الكهرباء أون لاين الآتي:

المستندات المطلوبة لتغيير ونقل ملكية عداد الكهرباء أون لاين

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد.

فاتورة كهرباء حديثة باسم المالك الحالي.

بيان بعدم وجود مديونية على العداد.

عقد ملكية موثق للعقار موضحًا به رقم حساب العداد أو ارتباطه بالمكان.

تنازل رسمي موثق بالشهر العقاري من المالك السابق.

وتؤكد شركات الكهرباء أن خدمة تغيير ملكية عداد الكهرباء أون لاين تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، مما يعزز راحة المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.

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