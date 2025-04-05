طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا.. دليلك الكامل لتجنب التقديرات والتأخيرات

أصبح من الممكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الكهرباء بأنفسهم بسهولة ودقة دون الحاجة لانتظار محصل الكهرباء أو التعرض لتقديرات جزافية قد تؤثر على الفاتورة الشهرية.

وتتيح وزارة الكهرباء عدة وسائل إلكترونية تسهل على المستهلكين عملية الإبلاغ عن القراءة في وقتها المحدد، مما يعزز من شفافية الخدمات ويمنع التراكمات أو الأخطاء في الفواتير، ويرصد الموجز طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء فيما يلي:

عداد الكهرباء

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" وسيلة مضمونة وآمنة لتسجيل قراءة العداد، كل ما على المستخدم فعله هو الدخول على الموقع الرسمي للمنصة، ثم إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

بعد تسجيل الدخول، يمكن اختيار خدمة "تسجيل قراءة العداد" وكتابة القراءة الحالية للعداد بشكل دقيق، ما يضمن إرسالها مباشرة للشركة التابع لها المستهلك.

حل سريع عبر الهاتف المحمول

أصبح بإمكان المستخدمين الاعتماد على تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"، المتاح على مختلف منصات تحميل التطبيقات، يتيح التطبيق تجربة سهلة وسريعة لتسجيل القراءة من خلال تصوير العداد أو إدخال الأرقام يدويًا، مع تحديد شركة توزيع الكهرباء التابعة.

ويتم إرسال البيانات مباشرة عبر التطبيق، مما يسهم في تحديث القراءة لحظيًا لدى الشركة.

عداد الكهرباء

مواقع شركات التوزيع

لا تتوقف الحلول الإلكترونية عند المنصة العامة، بل توفر كل شركة توزيع كهرباء موقعًا رسميًا يتيح للمستخدمين تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا وفقًا للمنطقة الجغرافية.

يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة التابعين لها، ومن ثم اختيار خدمة تسجيل القراءة وكتابة الأرقام بدقة، مع الحرص على الالتزام بالفترة المحددة شهريًا لتسجيل البيانات.

نصائح مهمة لتسجيل القراءة بنجاح

ينصح بتسجيل القراءة في بداية كل شهر أو خلال الفترة المخصصة التي تحددها شركة الكهرباء.

كما يُفضل التأكد من دقة الأرقام المدخلة ومطابقتها لما هو ظاهر على شاشة العداد.

ويمكن توثيق القراءة بصورة للعداد في بعض التطبيقات لضمان مصداقية البيانات.

لم تعد مسألة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبئًا أو مصدرًا للقلق، بفضل الوسائل الإلكترونية المتاحة والتي تسهم في تقليل الأخطاء وتحقيق الشفافية ومع التزام المواطنين بالإبلاغ في المواعيد الصحيحة، يمكنهم السيطرة على قيمة فواتيرهم بسهولة، وتفادي المشكلات الناتجة عن التقدير العشوائي أو تراكم الاستهلاك.

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