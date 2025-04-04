رابط تسجيل قراءه عداد الكهرباء.. اعرف الخطوات كاملة

تسجيل قراءه عداد الكهرباء.. أعلنت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدء استقبال تسجيلات المواطنين لقراءة عداد الكهرباء لشهر أبريل، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز دقة الفواتير وضمان محاسبة المستهلكين على استهلاكهم الفعلي.

ويتم تسجيل قراءه عداد الكهرباء بانتظام، تجنب دفع مبالغ أعلى بسبب التقديرات العشوائية، وتجنب تراكم الاستهلاك الذي قد يؤدي إلى دخول المشترك في شرائح أعلى وزيادة قيمة الفاتورة، علاوة على متابعة الاستهلاك إذ يساعد في معرفة معدل استخدام الكهرباء واتخاذ إجراءات لتقليل الاستهلاك.

تسجيل قراءه عداد الكهرباء

الموجز ينقل تفاصيل تسجيل قراءه عداد الكهرباء، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التحصيل، والاعتماد بشكل أكبر على البيانات التي يقدمها المواطن بنفسه، تجنبًا لتقديرات خاطئة أو تراكمات قد تُسبب شكاوى مستقبلية.

ويتم فتح باب تسجيل قراءه عداد الكهرباء في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، وبعد ذلك يتم حساب الفاتورة بناءً على هذه القراءة.

وتتيح شركة شعاع – المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات – للمواطنين تسجيل قراءه عداد الكهرباء بأنفسهم من خلال تطبيق "قراءتي" المتاح على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر.

وتشدد الشركة على أهمية التزام المواطنين بتسجيل قراءه عداد الكهرباء الصحيح للقراءة الموضحة على العداد، خاصة في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي في جميع خدمات الكهرباء.

تسجيل قراءه عداد الكهرباء

ويأتي هذا الإجراء أيضًا ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من المشكلات الناتجة عن القراءات التقديرية.

كما يُعد تسجيل قراءه عداد الكهرباء بشكل منتظم وسليم أحد العوامل الأساسية لتفادي تراكم الفواتير أو احتساب شرائح أعلى من الاستهلاك.

وإليكم طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر تطبيق القارئ الذكي كالتالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر تطبيق القارئ الذكي

يمكن تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

يتيح للمستخدم إدخال قراءة العداد وإرسال صورة واضحة له لضمان الدقة.

كما أن تسجيل قراءة عداد الكهرباء يتم عبر الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابعة له أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتسجيل قراءة عداد الكهرباء يدويًا.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال مندوب الشركة، إذ يمر المحصل شهريًا لتسجيل القراءة، ولكن قد تحدث أخطاء بسبب عدم تواجد المشترك أو عدم دقة التسجيل.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاتصال بخدمة العملاء، فبعض الشركات توفر إمكانية الإبلاغ عن القراءة عبر الهاتف من خلال رقم مخصص.

أما عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء يدويًا فتأتي على النحو التالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

التأكد من أن العداد يعمل بشكل صحيح. تسجيل الأرقام الظاهرة على الشاشة أو الدرام الميكانيكي للعداد. إدخال القراءة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو إبلاغها لمندوب الشركة.

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