وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات كهرباء أنشاص بالشرقية ويتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية

جولة بإدارة شبكات كهرباء أنشاص بالشرقية ويتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية.. واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام بجولة تفقدية مفاجئة إلى إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على هامش زيارته إلى موقع هيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص أمس السبت، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، والحد من الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، لضمان حقوق المشتركين، وصون مستحقات شركات توزيع الكهرباء، في إطار تحسين معدلات الأداء.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يأتي ذلك في إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة، وفى ضوء متابعة الاستعدادات لفصل الشتاء

وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك مركز الخدمة، ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، ومركز البيانات ومعايرة العدادات، واستمع من مسئولي الإدارة والأطقم العاملة شرحا تفصيليا حول كيفية تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين والالتزام بخطة العمل، ومعايير الجودة، وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة في نطاق العمل.

المراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء

وراجع الدكتور عصمت الاستعدادات الجارية والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء، وناقش الدكتور عصمت أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، وتأمينه، ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضي، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.

وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة، وتم التوجيه بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في نطاق مدينة أنشاص وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ بمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها استعدادا لفصل الشتاء، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل.

وأشار إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في كافة المواقع خاصة التى لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية.

