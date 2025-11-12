مباحثات بين وزير الكهرباء وسفير أوزبكستان لدعم وتعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

دعم وتعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة بين مصر وأوزبكستان.. استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير دولة أوزبكستان لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال.

الموجز ينقل التفاصيل، كما ناقشا سبل دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى، والحد من الانبعاثات الكربونية.

ورحب الدكتور محمود عصمت، بالسفير الأوزبكي لدى القاهرة، مشيرا إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين مصر وأوزبكستان فى العديد من المجالات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء الفرص والمشروعات الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوطين الصناعات الخاصة بها، وإحلال المنتج المحلي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة فى إطار استراتيجية عمل القطاع وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية الطاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الطاقة الكهربائية يحظى باهتمام ودعم الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة

