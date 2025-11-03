وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين

مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين.. شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين متصلتين لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، وبطاريات التخزين سعة 720 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبين تحالف " إنفينيتي- حسن علام“ .

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة بإدخال تقنيات تخزين الطاقة وإقامة محطات بطاريات التخزين لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ قام بالتوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن شركة حسن علام المهندس عمرو عصام علام رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن شركة إنفينيتي المهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتتضمن الاتفاقية الأولى الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع طاقة شمسية فى منطقة بنبان قدرة 200 ميجاوات، بالإضافة الى محطة بطاريات تخزين طاقة متصلة سعة 120 ميجاوات ساعة، وتشمل الاتفاقية الثانية انشاء محطة طاقة شمسية فى منطقة غرب المنيا قدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين طاقة بنظام البطاريات سعة 600 ميجاوات ساعة، وتم تحديد الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لإنهاء المشروع والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وبدوره، قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 65% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، مضيفاً استخدام أحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ما ينعكس على خفض استهلاك الوقود وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، موجهاً بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

وشدد أن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات يأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال المرحلة المقبلة التي تشهد إدخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة، مضيفاً استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.

