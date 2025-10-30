الكهرباء تؤمن التغذية لحفل افتتاح المتحف الكبير بتوفير 70 ماكينة طوارئ

تأمين التغذية لحفل افتتاح المتحف الكبير بتوفير 70 ماكينة طوارئ .. يواصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متابعة خطة تأمين التغذية الكهربائية لحفل افتتاح المتحف المصري الجديد المقرر له يوم السبت المقبل بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول العربية والأجنبية والعديد من الوفود المشاركة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتخصيص غرفة عمليات مركزية ووقف جميع اعمال الصيانة والمناورات، بالإضافة إلى الدفع بما يقرب من 70 ماكينة طوارئ للتدخل السريع حال حدوث أى انقطاعات طارئة خلال حفل الافتتاح.

كما وجه الدكتور محمود عصمت بالاستعانة بفرق الطوارئ وماكينات الديزل الاحتياطية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء كدعم لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

