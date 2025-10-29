وزير الكهرباء يبحث مع هواوي الصينية تعزيز التعاون بمجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمي

تعزيز التعاون بمجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمي .. التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبنجامين هو واى " Binjamine Houwei " الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر ، والوفد المرافق له لبحث العمل المشترك وتعزيز التعاون فى مجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمى والحلول الذكية للشبكات.

يأتي ذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وخطة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها ، ومايتطلبه ذلك من اقامة مشروعات لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات لضمان استقرار الشبكة وتحقيق المرونة وتعزيز استقرارها، وفى ضوء برنامج العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد ومنع الهدر وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

تعزيز التعاون بمجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمي

الموجز ينقل التفاصيل، واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية ،سيما فى مجال تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات ، واستخدام التكنولوجيا التى تمتلكها شركة هواوي فى اقامة عدد من محطات تخزين الكهرباء المنفصلة ، وتم مراجعة النماذج والدراسات والجدوى الاقتصادية والفنية التى تم اعدادها على بعض المواقع فى أماكن متفرقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى دعم الشبكة فى أوقات الذروة وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة منها على مدار اليوم.

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات خفض الفقد ومنع الهدر وادارة الطاقة الكهربائية ونتائج النموذج التجريبي الذى تم فى محافظة بورسعيد.

وزير الكهرباء يبحث مع هواوي الصينية تعزيز التعاون

وتناول اللقاء مشروعات الشركة الصينية فى تحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، فى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها

وأكد الدكتور محمود عصمت ان مشروعات تخزين الطاقة الكهربائيه بتقنية البطاريات احد دعامات استقرار الشبكة ومرونتها واستمرارية التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة ، والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة ، وكذلك المستقلة فى بعض النقاط اصبح ضرورة فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا ان متوسط الطاقة التى سيتم إضافتها الى الشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقى ، مضيفا ان الشركة الصينية شريك نجاح فى مشروعات التحول الرقمي وخفض الفقد ومنع الهدر وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية

وزير الكهرباء يبحث مع هواوي الصينية تعزيز التعاون

قال الدكتور محمود عصمت إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا ان التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ، موضحا أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة،مؤكداً ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة

اقرأ أيضا:

مباحثات بين وزير الكهرباء وشركة إماراتية الخطوات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

وزير الكهرباء يبحث مع السفير السويدي مستجدات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي